HUUGO NEZADOVOLJAN

Liječnici ugovornih ordinacija: Radimo više od potrebnog, ali HZZO ništa ne plaća, storniraju račune

Hina
10. tra. 2026. 12:49
Zeljko Hladika/PIXSELL

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija (HUUGO) poručila je u petak da najava prema kojoj će timovi obiteljske medicine od lipnja moći ostvariti 18 posto više sredstava ne rješava ključne probleme sustava, upozorivši na nejednak položaj ugovornih ordinacija u odnosu na domove zdravlja.

Reagirajući na najavu da će od lipnja 2026. timovi primarne zdravstvene zaštite moći ostvariti do 18 posto više sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), iz HUUGO-a poručuju da takve mjere ne rješavaju ključne probleme sustava.

Povećanje se, navode, odnosi na proširenje opsega usluga, dodatne dijagnostičke postupke i nabavu opreme.

"Ugovorne ordinacije odrade i više od potrebnog, no ništa od toga ne bude plaćeno, već HZZO sve te račune stornira", tvrde.

Zagrebu nedostaje čak 66 timova obiteljske medicine

Upozoravaju i na povlašten položaj domova zdravlja koji imaju mogućnost ugovaranja timova bez nositelja. "Timovi bez nositelja nemaju ni liječnika ni sestru, pa ipak ih HZZO ugovara", ističu.

Kritiziraju i financijske razlike, navodeći da domovi zdravlja opremu nabavljaju iz javnih sredstava, dok ugovorne ordinacije to financiraju same.

"Kruna svega je da se rad izvan limita ugovornim ordinacijama ne plaća, dok se domovima zdravlja ta sredstva isplaćuju", ističu.

U priopćenju upozoravaju i na nedostatak zdravstvenih radnika, navodeći kako u Zagrebu nedostaje 66 timova obiteljske medicine, zbog čega oko 120.000 građana nema izabranog liječnika, kao i 17 timova pedijatara, što pogađa oko 17.000 djece.

"Nema boljitka za pacijente"

Najavljene mjere, poput dodatnog praćenja kroničnih bolesnika i nabave dijagnostičke opreme, ocjenjuju da ne donose bitne novosti. "Najavljuje se da će liječnici pratiti dijabetičare i hipertoničare - kao da to do sada nismo radili", navode.

Ističu da su potrebne dublje reforme sustava. "Broj izvršitelja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno je udvostručiti i smanjiti broj osiguranika po timu. Dok se to ne provede, nema boljitka za pacijente", naglasili su.

