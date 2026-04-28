Jako Andabak o Pantheonu: Ništa nije slučajno

Pažnju javnosti privukla je najava o gradnji podatkovnog centra Pantheon u Topuskom, projekt vrijedan nevjerojatnih 50 milijardi eura. Grandiozna najava odmah je otvorila ključno pitanje: kojom će se električnom energijom napajati tako golem kompleks?
Ta američka investicija, ako se realizira u najavljenom opsegu, bila bi daleko najveća u hrvatskoj povijesti, a njegova izgradnja pred državu stavlja ogroman energetski izazov.
Ključna osoba za dolazak američkih investitora je poduzetnik Jako Andabak, koji je za RTL objasnio kako je došlo do ove suradnje.
"Želja mi je bila dovesti tehnološki najvrijednije, poslove budućnosti. I to je osnovni razlog i motiv", izjavio je Andabak.
Već je imao zemljište kad su se javili američki investitori
Povezivanje s američkom stranom, kako kaže, "ispadne vrlo slučajno, a nije ništa slučajno". Andabak je već imao zemljište i razvijao je vlastiti, znatno manji projekt, a američki investitori su tijekom svog istraživanja saznali za njegove planove i pokazali interes.
"Vrlo brzo su povećali svoje želje po pitanju kapaciteta i vrijednosti i u tom smislu smo se vrlo brzo dogovorili", pojasnio je Andabak za RTL put do dogovora o investiciji od 50 milijardi eura.
U Topuskom su uzbuđeni zbog novog projekta.
"Normalno da smo uzbuđeni. Lijep je osjećaj, normalno, s dozom zabrinutosti ali znam da će ova investicija sigurno doprinijeti mještanima općine Topusko, Županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj imati jako veliki utjecaj", kazao je načelnik općine Topusko, Ivica Kuzmić.
PROČITAJTE JOŠ
