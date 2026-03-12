"Neprihvatljiva praksa"
Građani izbezumljeni: "Digli su cijene bez obavijesti, to je protuzakonito!"
Nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a od 15,00 eura mjesečno, odnosno 180,00 eura godišnje, počela se se primjenjivati 1. veljače 2026. godine i to na sve važeće, kao i na novougovorene police. Građani, kažu nam, do danas nisu dobili obavijest o povećanju cijene, a iz HZZO-a su poručili da su sve jasno komunicirali putem medija. Ana Knežević, šefica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, za N1 tvrdi da se radi o nezakonitoj praksi.
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, ispred 7 udruga za zaštitu potrošača, oštro je osudila nedavno postupanje HZZO-a vezano uz poskupljenje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Kako navode, zaprimili su brojne pritužbe građana koji su o poskupljenju doznali isključivo iz medija, umjesto putem izravne i pravodobne obavijesti od strane pružatelja usluge.
Neprihvatljiva praksa
Posebno su istaknuli tri neprihvatljive prakse:
- "Retroaktivna izmjena ugovora: Korisnici koji su policu platili u cijelosti za cijelu godinu unaprijed dobili su obavijesti o dugovanju. Ovakav zahtjev za nadoplatom već ispunjene ugovorne obveze smatramo pravno neutemeljenim i suprotnim načelima obveznog prava. Uplaćeni iznos predstavlja fiksnu cijenu za ugovoreno razdoblje, a jednostrana retroaktivna promjena cijene izravan je udar na pravnu sigurnost potrošača.
- Izostanak obavijesti o raskidu ugovora: HZZO je propustio izravno obavijestiti osiguranike o pravu na promjenu pružatelja osiguranja ili raskid ugovora do roka 31. siječnja, čime je korisnicima onemogućeno pravo na izbor pod povoljnijim uvjetima kod konkurencije.
- Netransparentnost i medijska manipulacija: Nedopustivo je da javna ustanova poput HZZO-a smatra da je "podrazumijevano" da su građani informirani putem medija. Svaki osiguranik ima pravo na individualnu obavijest o promjeni bitnih stavki ugovora."
Zahtjevi HUZP-a
Osim toga, na svoji stranicama objavili su i zahtjeve upućene HZZO-u:
Zahtijevamo od HZZO-a:
- "Odustajanje od potraživanja razlike u cijeni za sve police koje su plaćene unaprijed u cijelosti.
- Omogućavanje naknadnog roka za raskid ugovora bez otkaznog roka za sve osiguranike koji nisu primili službenu pisanu obavijest o poskupljenju.
- Javnu ispriku zbog obmanjujućeg načina informiranja javnosti. Ukoliko HZZO ne korigira svoje postupanje, pokrenut ćemo kolektivnu prijavu pri Državnom inspektoratu te zatražiti intervenciju Ministarstva zdravstva i Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku."
Više pročitajte na njihovoj stranici.
Šefica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević za N1 govori da je postupanje HZZO-a protuzakonito: "Svi smo mi sklopili ugovor o toj polici osiguranja. Ugovor je dvostrani odnos i mijenja se voljom dviju strana i ne mogu oni odlučiti što će napraviti bez da nas obavijeste. Svi imamo različite datume dospijeća što je sumanuto. Ljudi sami moraju računati, netko je platio dva mjeseca, netko tri, većina starijih ljudi je platila cijelu godinu unaprijed da se toga riješe. Znali su da će se odluka mijenjati, da će cijena povećati i nisu im smjeli slati liste s mjesečnim dospijećima."
"Ljudi su totalno bili izbezumljeni"
"Ljudi su totalno bili izbezumljeni. Dali su ljudima da računaju, a oni su se javljali nama da mi to računamo i provjerimo. To je totalno nepoštena poslovna praksa. Kao da dođete u dućan i kupite kruh koji košta jedna i pol euro, a on trči za vama i kaže vam dajte mi još 50 centi, jer to nije više jedan i pol euro. Kada smo platili nešto, to je dvostrani odnos i ne može to netko svojom voljom mijenjati. Time više što je plaćeno po ponudi koju su oni dostavili. Jako puno je ljudi koji su to platili jednokratno ili za cijelu godinu i ne možeš im sada retroaktivno potraživati zato što si ti povećao cijenu", rekla je.
Knežević ističe da je svaki korisnik dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a trebao dobiti obavijest s datumom dospijeća: "A ne da su oni napisali da je informacija bila u medijima, da su svi obaviješteni."
"Cirkus"
"Takva velika institucija, a još se hvale kako dugo nisu poskupili cijene, a sada ovako naprave. Kada je počeo taj cirkus na njihovim stranicama nije bilo ništa, kada se o tome počelo pisati u medijima, onda su stavili neke nebuloze i to se sada kao podrazumijeva da imamo informacije."
Knežević navodi da HUZP čeka odgovor HZZO-a, a nakon što ga dobiju, objavit će savjete za građane kako dalje postupati.
Odgovor smo zatražili i od HZZO-a koji navodi da osiguranici koji imaju ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a dobivaju redovito obavijesti o obnavljanju police putem dopisa koji stiže na njihove kućne adrese.
"Obnavljanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a u sustavu se pokreće puno ranije od početka novog osigurateljnog razdoblja (koje traje godinu dana) kako bi osiguranici pravovremeno zaprimili obavijest. Stoga, za police koje su obnovljene prije donošenja Odluke o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, obavijest o obnavljanju sadrži podatke s tada važećom cijenom 9,29 eura mjesečno. Za police koje su se obnovile nakon donošenja navedene Odluke odnosno koje će se obnoviti u skorijem razdoblju, na obavijestima je navedena nova cijena od 15,00 eura mjesečno."
Na pitanje zašto korisnici nisu osobno obaviješteni o povećanju cijene police odgovaraju:
"HZZO je sve informacije u svezi primjene nove cijene više puta putem javnih medija komunicirao prema javnosti kao i putem mrežne stranice www.hzzo.hr te je istaknuto, da s obzirom na to da se nova cijena primjenjuje na sve važeće i novougovorene police, svi osiguranici obvezni su podmiriti razliku u cijeni (alikvotni dio premije) sukladno datumu mjesečnog dospijeća, a koja se obračunava 1. veljače 2026. Isto tako, HZZO je komunicirao da osiguranici čije police su obnovljene prije donošenja Odluke o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja te su zaprimili obavijest o obnavljanju sa starom cijenom, mogu putem e-maila ili osobnim dolaskom na lokaciju HZZO-a zatražiti ažuriranu uputu za plaćanje s novom cijenom te iskazanom razlikom u cijeni, te da mogu u svakom trenutku putem internet stranice www.hzzo.hr provjeriti saldo po polici. Ovim putem također podsjećamo da, u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u svezi plaćanja premije, osiguranici mogu kontaktirati računovodstvo nadležnog područnog ureda čije kontakt e-mail adrese se nalaze na poveznici https://dzo.hzzo.hr/kontakt, a ukoliko nemaju pristup internetu odnosno e-mailu, osiguranici se osim osobno, mogu obratiti i putem besplatnog info telefona 0800 7989."
Razlog povećanja cijene
Pitali smo ih i o razlogu povećanja cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a. Navode da su proteklih godina značajno povećani troškovi u svim segmentima pa tako i u zdravstvu (porast cijena ugradbenih potrošnih materijala i porast plaća u zdravstvu, a istovremeno su povećane i cijene zdravstvenih usluga).
"U cilju unapređenja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, HZZO je sklopio dodatne ugovore s pružateljima zdravstvenih usluga što je pak doprinijelo kontinuiranom porastu zdravstvene potrošnje, a posljedično i značajnom povećanju troškova zdravstvene zaštite. Budući da se trend povećanja troškova zdravstvene zaštite očekuje i nadalje, analize praćenja prihoda i rashoda pokazale su da postojeća cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja više nije održiva te je uvođenje nove jedinstvene cijene od 15,00 eura mjesečno bilo nužno da se održi stabilnost sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja te da se zadrži kvaliteta, dostupnost i opseg zdravstvenih usluga koje pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare