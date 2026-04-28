Dalmatince šokirali računi za struju: Plaćali 40, a sad dobili uplatnice na 500 eura!

Velik broj kućanstava sa sinjskog područja dobio je za ožujak drastično uvećane račune za struju – umjesto uobičajenih 30 do 50 eura, neki su iznosili i do 500 ili 600 eura.
Građani tvrde da nisu povećali potrošnju te sumnjaju na greške, osobito jer su im nedavno zamijenjena stara brojila novim, digitalnim.
Dio potrošača koji je pratio stanje na brojilu primijetio je neuobičajeno visoku potrošnju, nakon čega su prijavili problem i u nekim slučajevima dobili korekcije. No mnogi, osobito stariji, to nisu učinili na vrijeme pa su ostali šokirani visokim računima, piše Slobodna Dalmacija.
Iz HEP-a navode da povećani računi mogu biti posljedica stvarne potrošnje, procjene umjesto očitanja, poskupljenja električne energijete prelaska praga potrošnje nakon kojeg cijena dodatno raste. Ističu i da korisnici imaju pravo podnijeti prigovor ako sumnjaju u obračun ili ispravnost brojila.
Stručnjaci upozoravaju da se problemi često javljaju upravo kod zamjene brojila, osobito ako potrošač nije bio prisutan prilikom očitanja starog i novog uređaja.
Savjetuju redovitu kontrolu potrošnje i podnošenje pisanog prigovora u slučaju odstupanja.
Kako se žaliti?
Svaki kupac HEP Elektre ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama HEP Elektre (centri za kupce), putem pošte i elektroničke pošte (web-obrazac). Kontakt podaci HEP Elektre dostupni su OVDJE.
Prilikom podnošenja prigovora isti mora sadržavati:
-sve podatke potrebne za identifikaciju krajnjeg kupca,
-obrazloženje razloga za prigovor,
-po potrebi dokumentaciju i druge dokaze na kojim se temelji prigovor.
Ako kupac nije zadovoljan dobivenim očitovanjem ili smatra kako je na bilo koji način zakinut, pravo kupca je obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača. Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP Elektre.
Povjerenstva djeluju u Službama za javnu opskrbu, a kupac im se može obratiti pisanim putem i to osobno u poslovnim prostorijama HEP Elektre (centri za kupce), putem pošte i elektroničke pošte (web obrazac) s naznakom: "Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača".
