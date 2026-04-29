Zagrepčanin muku muči s najezdom žohara: "Ima ih po cijelom gradu, sve sam začepio, i dalje ulaze u stan"

Kaže da deratizacija stana nema smisla jer ih je jednostavno prepun Zagreb.
Oglas
Inače su se počeli pojavljivati u lipnju ili srpnju, a ove godine već u travnju. Početak je to objave koju je na Reddit stavio Zagrepčanin koji se na Kvatriću muči sa žoharima.
"Ono što sam radio do sada je začepljivanje svih rupa i rupica u zidovima, oko cijevi, kod lajsni itd., no i dalje negdje ulaze. Razne otrove postavljao, no i dalje ih ima", objašnjava.
Mislim, nastavlja, da deratizacija stana nema smisla jer ih je jednostavno prepun Zagreb, prenosi Večernji list.
"Dok hodam ulicom svako malo ih vidim zgažene po cesti. Valjda ih je prepuna kanalizacija, a ne znam radi li Grad išta po tom pitanju. Tako da, ako i napravimo deratizaciju, a vani ih je milijun, opet će ući", piše te pita ima li još itko problema.
"Mi iskreno razmišljamo i o selidbi jer ne želimo te štetočine oko djece", zaključuje.
U komentarima mu se javio Zagrepčanin koji je imao istu situaciju u Vlaškoj prije 15-ak godina.
"Riješio ih se prahom koji ima za kupit. Doslovno sam po podu, po svim rubovima uz zidove oko lajsni posipao liniju, okružio stan. I počeo sam ih nalazit nakon toga prvo izvrnute, a nakon toga su se prestali pojavljivat"; objašnjava.
U jednom od komentara piše i kako je potrebna dezinsekcija svih stanova. "Nije dovoljno samo u jednom stanu napraviti dezinsekciju. I treba zvati obrte koji se time profesionalno bave", piše.
Dio komentatora piše, pak, kako ne vjeruju da je to problem koji pogađa cijeli grad.
"Ne znam otkud teza da ih je Zagreb prepun, možda u centru, ali u rubnim dijelovima grada (koji se ovdje na Redditu smatraju maltene selendrama i patetičnim mjestima za život) ih nema, barem ih ja zadnjih 30 godina nisam vidio", piše jedan, a drugi dodaje: "Nema to veze sa Zagrebom, ja sam bio u zgradi na Vrbanima iz 80ih i sad sam u relativno novoj zgradi na Trešnjevki, nikad problema sa žoharima, vjerujem da je u prastarim zgradama u centru to realan problem, ali nije sigurno problem koji pogađa cijeli grad", ističe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas