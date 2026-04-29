crnogorski predsjednik
Jakov Milatović za N1: I Hrvatskoj je u interesu da Crna Gora što prije postane punopravna članica EU-a
Naš Hrvoje Krešić u Dubrovniku je, gdje se održava međunarodna Inicijativa triju mora, razgovarao s predsjednikom Crne Gore, Jakovom Milatovićem.
Kako je protekao forum Inicijative triju mora i što je tu bilo važno za Crnu Goru?
"Protekao je izuzetno uspješno, okupili smo se ovdje u Dubrovniku. Ovo je 11. summit inicijative "Tri mora". Znate da je ova priča zapravo i prije 11 godina nastala ovdje u Dubrovniku, tada kao ideja hrvatske predsjednice i poljskog predsjednika", odgovorio je Jakov Milatović pa nastavio.
"Važna regionalna platforma"
"To je jedna ideja koja je izrasla zaista u važnu regionalnu platformu. Za Crnu Goru je posebno važno što je ove godine prvi put na ovom summitu u svojstvu pridružene članice. Crna Gora kao zemlja koja još uvijek nije u Europskoj uniji ne može biti punopravna članica, ali upravo je moja inicijativa prije dvije godine na kraju rezultirala time da smo prošle godine na summitu u Poljskoj primljeni kao pridružena članica, ove godine po prvi put tako i sudjelujemo na summitu."
"Mi ovu platformu vidimo kao korak ka našem punopravnom članstvu. Sve ove regionalne inicijative koje se tiču regionalne suradnje izuzetno su važne. Ovdje su i neke crnogorske kompanije. Danas je ovdje veliki biznis forum, najveći do sada u okviru ove platforme, tako da pokazujemo posvećenost regionalnoj suradnji i, naravno, dobrosusjedskim odnosima, što je posebno važno u kontekstu Republike Hrvatske", kazao je crnogorski predsjednik.
Imali ste i bilateralu s hrvatskim premijerom Plenkovićem. O čemu ste razgovarali, barem ono što možete podijeliti s nama?
"Izuzetno je važno održavati dijalog između Hrvatske i Crne Gore na najvišem nivou. Jučer sam imao sastanak s premijerom Plenkovićem. Mislim da je sastanak bio jako dobar, konstruktivan. Ja sam stavio fokus na tome da između Hrvatske i Crne Gore postoji puno više otvorene suradnje nego otvorenih pitanja."
"Hrvatska je u dosadašnjem periodu bila jedna od onih zemalja koje su najviše zapravo podržavale punopravno članstvo Crne Gore u EU. Znate da je Crna Gora sada u završnoj fazi u tom procesu i zaista očekujemo da Hrvatska do kraja ostane veliki podržavatelj našeg članstva", dodao je Milatović.
"Razgovarali smo o otvorenim pitanjima. Ja sam pozvao obje vlade, i našu i hrvatsku, da se intenzivira razgovor na političkom nivou, da se dođe do određenih rješenja."
"Poslao sam također poruku svim političkim akterima i u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj da se spusti lopta i da se zaista fokus stavi na dobrosusjedstvo i na ovoj otvorenoj suradnji, da o tome razgovaramo, a da u dobroj vjeri i namjeri rješavamo otvorena pitanja koja imamo. Mislim da je premijer Plenković u potpunosti suglasan s tim pristupom", dodaje Milatović.
"Crna Gora je demokratsko društvo"
I sami ste naglasili, Crna Gora jest u završnoj fazi pristupanja i jasno postoji namjera da ide prema europskim integracijama. No, u jednom dijelu hrvatskog društva postoji doživljaj kao da se ipak, čak i u ovakvim okolnostima i u ovakvom vremenu, Crna Gora lomi između istoka i zapada i da postoji jedan dio Crne Gore koji možda nije oduševljen euroatlantskim integracijama, NATO savezom i Europskom unijom. Je li to točno ili postoji neka kriva percepcija izvana onoga što se događa u Crnoj Gori?
"Crna Gora je danas demokratsko društvo i u tom smislu svakako da je zajednički nazivnik najvećeg dijela crnogorskih građana upravo punopravno članstvo Crne Gore u EU. Politički akteri, donositelji odluka, naravno, na tome i rade."
"I rekao sam, od svih 10 zemalja kandidata, Crna Gora je danas percipirana kao najnaprednija. Cilj koji smo postavili jest da postanemo 28. zemlja članica Europske unije do 2028. godine. Nadamo se da ćemo do kraja ove godine ili početkom naredne uspjeti završiti tehnički dio, sve pregovore s Europskom komisijom, nakon čega će uslijediti onaj dio ratifikacije našeg članstva od strane svih zemalja članica, uključujući, naravno, i Republiku Hrvatsku", kaže crnogorski čelnik.
"Crna Gora je već gotovo 10 godina članica NATO saveza, u potpunosti opredijeljena tome da bude kredibilna saveznica, posvećena regionalnoj suradnji. Postoje li politički akteri u Crnoj Gori, ali i u regiju koji možda imaju neke oprečne stavove? Sasvim sigurno postoje i to je njihovo legitimno pravo...
Ja ovdje pričam kao predsjednik Crne Gore, u ime građana Crne Gore, i prenosim ono što su službene pozicije države Crne Gore, a to je usmjerenje ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i dobrosusjedska suradnja", dodaje Milatović.
Uskoro nas očekuje i summit u Crnoj Gori između Europske unije i država Zapadnog Balkana. Očekujete li, dakle, na tom mjestu možda nekakav dodatni vjetar u leđa?
"To je velika poruka za Crnu Goru. Prvi put u povijesti Crne Gore događa se jedan povijesni događaj za nas. 5. lipnja, svi lideri zemalja članica i lideri zemalja Zapadnog Balkana okupit će se u Tivtu da zajedno pošalju upravo tu poruku. Mislim da je to jedan izuzetan signal od strane Europske unije da vidi Crnu Goru kao narednu zemlju članicu.
Vjerujem i da će hrvatski premijer biti na summitu i mislim da će to biti još jedna dobra prilika da upravo govorimo o otvorenoj suradnji puno više, a puno manje o otvorenim pitanjima."
Jedna od rijetkih, usudio bih se reći, stvari gdje se u Hrvatskoj slažu i Andrej Plenković i Zoran Milanović jest podrška Crnoj Gori. Imate intenzivan kontakt i sa Zoranom Milanovićem. Imate li osjećaj da, dakle, u njemu isto imate partnera koji Crnu Goru želi vući prema zapadu?
"Imam dobru komunikaciju i s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Osjećaj mi je da i u jednom i u drugom imamo prijatelja kada je u pitanju punopravno članstvo Crne Gore u EU...
Želim napraviti sve što je do mene i Crne Gore da se to prijateljstvo u narednom periodu dodatno i ojača. Svakako želim još jednom poslati poruku da mislim kako je i u nacionalnom interesu Hrvatske da Crna Gora što prije postane punopravna članica i da se na taj način dodatno pojačaju stabilnost i prosperitet cjelokupne naše regije", kazao je Jakov Milatović.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare