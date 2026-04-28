TRAŽI MATEŠINU OSTAVKU
Raspudić: Reakcije iz BiH na "treći entitet" su silništvo, hrpa gluposti i predizborna histerija
Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić, u Studiju N1 uživo kod Nine Kljenak, komentirao je oštre reakcije iz BiH zbog traženja "trećeg entiteta" na nedavnom skupu u Zagrebu te izbor sudaca Ustavnog suda i zbivanja na domaćoj političkoj sceni
"Ovo je preizborna histerija, silništvo koje bi začepilo gubice ne samo u BiH nego i u Hrvatskoj i to najbolje pokazuje kakva je BiH danas. To je hrpa gluposti jer nije riječ ni o kakvom udaru na suverenitet susjedne BiH nego o očuvanju i stvaranju funkcionalne Bosne i Hercegovine", kazao je Raspudić, koji je sudjelovao u spornom panelu o budućnosti BiH na Tradfestu, koj je izazvao pravi diplomatski potres jer se tražio "treći entitet" za Hrvate u susjednoj državi.
Raspudić kaže da nije točno kako je iz BiH zbog toga stigla prosvjedna nota.
"Nije došla nikakva prosvjedna nota BiH, nego iskaz prosvjeda Elmedina Konakovića, koji se obraća svom biračkom tijelu. Njegov ga je zamjenik Brkić je to demantirao nakon nekoliko sati i rekao kako to nije prosvjedan nota Ministarstva vanjskih poslova BiH nego osobni Konakovićev prosvjed", tvrdi Raspudić.
Rješenje? Dva diskontinuirana kantona - Hrvatski i Bošnjački
Njegova je teza da se sve mora vratiti na početne postavke Daytonskog i Washingtonskog sporazuma, odnosno da je promjena izbornog zakona minimum.
"Moja je teza je minimum promjena izbornog zakona da se stvari vrate na izvorni Daytonski i Washingtonski sporazum. Izvorni Dayton je promijenjen Petrichevim zakonima, kad je Bošnjacima prije 25 godina omogućeno da Hrvatima biraju predstavnike. Po aneksu 4. Daytona stoji jasno da su tri konstitutivna naroda u BiH, a to znači da su suvereni u biranju političkih predstavnika", ističe Raspudić.
Kao rješenje predlaže da se Federacija BiH reorganizira u "dva diskontinuirana kantona - Hrvatski i Bošnjački".
"Nije problem u Željku Komšiću kao Željku Komšiću, na čelu tog budućeg hrvatskog kantona može biti osoba bilo koje nacionalnosit, ali mora imati izborni legitimitet hrvatskog naroda. Nema metra za hrvatstvo, Komšić taj legitimitet nema i u tome je problem", naglašava Raspudić.
"Hajdaš Dončić samo čuva fotelju za Milanovića"
Komentirajući prijepore oko izbora ustavnih sudaca, Raspudić poručuje da on i Drito ne žele u tome sudjelovati jer ih nitko ništa nije pitao i jer je riječ o prljavoj političkoj igri HDZ-a, SDP-a i Možemo.
"Svi oni gledaju samo sitne partijske i kadrovske interese. Nas nitko ništa nije pitao i ne želimo sudjelovati u toj farsi. Bilo bi korektno da nas je netko nešto pitao pa bismo mogli i glasati. I mi smo nečiji zastupnici, nismo većinski, ali trebalo je konzultirati sve a ne svesti na trgovinu dvije strane. No, mi izlazimo čisti pored tog blata", kazao je Raspudić.
Osvrnuo se i na kohabitaciju predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.
"Oba su ispod razine državničke odgovornosti jer im je uski stranački interes iznad državnog. Stanje u SDP-u je kao da je Siniša Hajdaš Dončić postavljen da čuva fotelju za Milanovića. Izbori za dvije godine će se održati u uvjetima ekonomske krize i socijalnih napetosti, džabana briselska će završiti, neće više biti tog novca. Ako Milanović procijeni da će pobijediti, dat će ostavku i ući u utrku, a neće ako ne bude siguran. No, to se nas ne tiče. Navikli smo ići sami", ističe Raspudić.
Šale i lapsus
"Milanovićev grijeh je da je svu političku dinamiku sve na HDZ i SDP – oni su kao spojene posude. Zakon održavanja mase na Plenkoviću i Milanoviću je doslovan – jedan mrša, a drugi se deblja", našalio se Raspudić.
Dogodio mu se i zanimljiv lapsus tijekom komentiranja tzv. plivajućeg PDV-a.
"Vlada predlaže smanjenje, plivajući SDP-a na gorivo", kazao je Raspudić i dodao kako "ne može vjerovati" da će SDP podržati u Saboru vladinu ideju o plivajućem PDV-u.
"Ne mogu vjerovati da će SDP biti za plivajući PDV, mi ćemo glasati protiv jer se razvlašćuje Sabor i sve ostavlja vladi da radi što hoće. Stvara se umjetni dojam izvanrednih okolnosti, a situacija ni po čemu nije izvanredna. Nema tolikog rasta cijena nafte da bi ovo bilo potrebno", zaključio je Raspudić.
Zatražio Matešinu ostavku
Dodao je i kako će Drito dati sve od sebe u iduće dvije godine, kreću na teren s nadom da će na idućim izborima dobiti dovoljno da mogu sudjelovati u odlučivanju i usmjeravanju Hrvatske.
U kratkom osvrtu na malverzacije u sportskim savezima, Raspudić je zatražio ostavku Zlatka Mateše s čelne pozicije HOO-a i naglasio kako svi računi HOO-a i sportskih saveza trebaju biti javno dostupni i transparentni. Zbog odbjeglog Vedrana Pavleka prisjetio se i stihova Danteova Pakla o pohlepi i izrazio žaljenje što je Pavleku trebalo devet mobitela, dok je normalnom čovjeku i jedan previše.
"Gdje je Pavlekov laptop? Turska policija uzela je laptop i devet mobitela, a nije putovnicu. Gdje je taj laptop, Božinoviću?", pitao je za kraj saborski zastupnik stranke Drito.
