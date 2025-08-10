Evo što se događa u tijelu ako svake večeri idete na spavanje poslije 12

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Network Open analiziralo je podatke gotovo 1.200 osoba i otkrilo da su oni koji su dosljedno išli na spavanje nakon ponoći imali veću glikemijsku varijabilnost. Glikemijska varijabilnost označava stupanj oscilacije razine šećera u krvi – idealno bi bilo da te razine ostanu stabilne. Autori studije ističu da je glikemijska varijabilnost čimbenik rizika za kronične bolesti i preranu smrtnost, što otvara pitanje povećava li odlazak na spavanje nakon ponoći rizik od takvih posljedica.