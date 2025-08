Podaci dolaze iz studije objavljene u lipnju 2025. u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Istraživači su 19.963 odraslima dali narukvicu za praćenje zdravlja i kondicije marke Whoop kako bi pratili njihove navike spavanja tijekom cijele godine. Ukupno je prikupljeno gotovo šest milijuna "noći po osobi" vrijednih podataka.