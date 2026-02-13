prijetnja ospica
Prijeti li nam epidemija ove "zaboravljene" bolesti? Osam od deset osoba - nije cijepljeno
Zdravstvene agencije upozoravaju da ospice i dalje predstavljaju izazov u Europi, unatoč padu broja slučajeva u 2025. u odnosu na rekordnu 2024. godinu, te pozivaju na hitno djelovanje protiv oklijevanja oko cijepljenja.
Rekordna 2024. godina
Ospice, bolest koja se često smatra zaboravljenom, i dalje su problem diljem kontinenta. Broj slučajeva u europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) smanjen je 2025. u odnosu na prethodnu godinu, no stručnjaci upozoravaju da rizik od novih izbijanja bolesti i dalje postoji.
U 2024. godini u Europi je prijavljeno 127.350 slučajeva ospica – najviše od 1997. godine.
Iako je broj slučajeva 2025. pao, prijavljene infekcije i dalje su dvostruko brojnije nego 2023., upozorava Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).
„Europa bi trebala predvoditi svijet u eliminaciji ospica“, izjavila je Sabrina Bacci, voditeljica programa ECDC-a za bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem i imunizaciju.
Dodala je da Europa ima vrlo učinkovito i sigurno cjepivo, kao i znanje, resurse i neke od najnaprednijih sustava nadzora za kontrolu ove bolesti koja se može spriječiti.
Kako bi se spriječile epidemije i zaštitili posebno ranjivi – poput djece premlade za cijepljenje i osoba koje se ne mogu cijepiti iz medicinskih razloga – najmanje 95 posto populacije koja ispunjava uvjete trebalo bi primiti dvije doze cjepiva, piše Euronews.
Međutim, ECDC navodi da osam od deset osoba koje su oboljele od ospica tijekom 2025. nije bilo cijepljeno, što je isti obrazac kao i 2024.
„Pojedinačno cijepljenje štiti i one koji se ne mogu cijepiti jer smanjuje širenje infekcije. Cijepljenje je stoga ne samo čin samozaštite nego i solidarnosti. Eliminacija ospica trebala bi biti moguća ako djelujemo zajedno“, dodala je Bacci.
Ospice su jedan od najzaraznijih virusa koji pogađaju ljude; jedna zaražena osoba može zaraziti do 18 necijepljenih osoba, što ih čini oko 12 puta zaraznijima od gripe.
Bolest može uzrokovati dugotrajne i teške zdravstvene komplikacije, uključujući oštećenje imunološkog sustava „brisajući“ njegovo pamćenje o tome kako se boriti protiv infekcija mjesecima, pa čak i godinama.
To preživjele čini ranjivima na druge bolesti i povećava rizik od smrtnog ishoda, upozorava WHO.
Cijepljenje: jedini izlaz
Ne postoji lijek niti specifično liječenje za ospice; bolest obično traje oko dva tjedna ako nema komplikacija, što dodatno naglašava ključnu ulogu cijepljenja.
„Iako se broj slučajeva smanjio, uvjeti koji su doveli do ponovnog porasta ove smrtonosne bolesti posljednjih godina i dalje postoje i moraju se riješiti“, rekla je Regina De Dominicis, regionalna direktorica UNICEF-a za Europu i središnju Aziju.
Istaknula je potrebu suzbijanja oklijevanja prema cijepljenju i dezinformacija. Bez toga, upozorila je, djeca će i dalje biti izložena riziku od smrti ili teških posljedica ospica i drugih bolesti koje se mogu spriječiti cjepivom.
Regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Kluge pozvao je građane da se u „okruženju preplavljenom lažnim vijestima“ oslanjaju isključivo na provjerene zdravstvene informacije iz pouzdanih izvora.
„Eliminacija ospica ključna je za nacionalnu i regionalnu zdravstvenu sigurnost“, dodao je Kluge.
Šest zemalja izgubilo status „bez ospica“
Europa nije jedina regija koja bilježi porast slučajeva. Nakon godina napretka u suzbijanju ospica na globalnoj razini, bolest je posljednjih godina ponovno u porastu.
Ranije ove godine WHO je objavio da je šest europskih zemalja – Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Uzbekistan – izgubilo status zemalja bez ospica nakon naglog porasta slučajeva 2024.
Zemlja gubi taj status ako se virus ponovno pojavi i prijenos se kontinuirano održava dulje od godinu dana.
