Mentalno zdravlje mladih: Pomoć sve potrebnija, a sve je manje ima

Mladi se najviše oslanjaju na obitelj i prijatelje, dok institucije poput škola, sveučilišta i zdravstvenih ustanova rijetko doživljavaju kao izvore podrške. To je, nažalost, poraz institucija jer pokazuje da mladi ne osjećaju da im sustav stoji na raspolaganju. Institucije bi morale postati dostupnije – od fleksibilnih i povjerljivih savjetodavnih usluga do stvaranja sigurnih prostora u kojima mladi mogu tražiti pomoć bez straha od stigme, navodi Dunja Potočnik te nudi zanimljivu paralelu: dok u Sloveniji mladi postoje i vidljivi su u javnom prostoru te se za sebe brinu uglavnom kroz nevladine udruge, u Hrvatskoj tijelima i institucijama koje predstavljaju mlade dominira - stranačka mladež.