HZJZ upozorava: Najveći problem po pitanju spolnog zdravlja je neinformiranost

U Hrvatskoj kada je spolno zdravlje u pitanju najveći problem je neinformiranost, upozorio je u četvrtak HZJZ povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja, predstavivši rad Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja HZJZ kao i prvu virtualnu asistenticu za ginekološka pitanja A.I. Gina.
Savjetovalište za spolno zdravlje je besplatno, anonimno, dostupno bez uputnice i naručivanja, a u sklopu njega je i interaktivna radionica sa srednjoškolcima.
"Radionicu provodimo u trećim razredima srednjih škola u sklopu projekta programa i projekta 'Živjeti zdravo'", rekla je voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u Sanja Musić Milanović.
Dodala je da su do sada obišli stotinjak škola u svim županijama u Hrvatskoj. "Educirali smo učenike i naše županijske koordinatore koji dalje mogu u svojim županijama provoditi te aktivnosti", kazala je.
Predstavljena umjetna inteligencija za pomoć
Predstavljena je i džepna knjižica "Vi imate pitanja? Mi imamo odgovore!" sa sto i jednim pitanjem i odgovorom, namijenjena općoj populaciji te A.I. Gina.
"Virtualna asistentica Gina, koja se bavi zdravstvenom pismenošću, što je temelj rada Službe za promicanje zdravlja, koristi sve stručne materijale i znanje u formiranju baze znanja. Aplikacija je namijenjena prvenstveno djevojkama i ženama, međutim jako je zanimljiva i za muškarce i mladiće i sve one koji su zainteresirani da koriste ovu aplikaciju u kojoj su odgovori utemeljeni na stručnom znanju", kazala je Musić Milanović.
Rekla je da su savjetovališta prisutna i u drugim gradovima u Hrvatskoj i da je to vrlo dobro što se pokrivenosti tiče. "Ali dok god imamo situaciju da imamo prekid neželjene trudnoće, u bilo kojoj životni dobi, a osobito kod djevojaka mlađih od 18 godina, imamo prostora za poboljšanje", rekla je Musić Milanović.
Pravednost u očuvanju spolnog zdravlja
Ovogodišnja tema Svjetskog dana spolnog zdravlja je Pravednost u očuvanju spolnog zdravlja koja se provodi u sklopu javnozdravstvene kampanje "Nema maženja bez paženja".
U Savjetovalištu svi imaju pravo na zdravlje, kako državljani Hrvatske tako i strani državljani, i svi mogu pristupiti testiranjima, rekla je voditeljica Odsjeka za razvoj savjetodavnih aktivnosti u promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja pri HZJZ-u Lana Kasumović.
Dodaje da su najčešći korisnici Savjetovališta mladi oko 20 godina koji se informiraju o spolno prenosivim bolestima.
"Oni malo stariji mladi uglavnom se dolaze testirati ili zbog infekcije. Dolazi nam jako puno ljudi, naše savjetovalište nije novo, postojimo od 2004. i obavili smo više od devet tisuća savjetovanja također i u doba pandemije", rekla je.
Kao najveći problem vezano za spolno zdravlje istaknula je neinformiranost. "Traže podatke i informacije iz nepouzdanih izvora", dodala je.
Rekla je i da je spolno zdravlje cjeloživotno zdravlje koje počinje od predškolske dobi. "Mislim da roditelji uvijek imaju najvažniju ulogu i možemo najaviti da ćemo u budućnosti napraviti još bolje edukacije za roditelje", kazala je Kasumović.
