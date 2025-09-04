HZJZ upozorava: Najveći problem po pitanju spolnog zdravlja je neinformiranost

"Virtualna asistentica Gina, koja se bavi zdravstvenom pismenošću, što je temelj rada Službe za promicanje zdravlja, koristi sve stručne materijale i znanje u formiranju baze znanja. Aplikacija je namijenjena prvenstveno djevojkama i ženama, međutim jako je zanimljiva i za muškarce i mladiće i sve one koji su zainteresirani da koriste ovu aplikaciju u kojoj su odgovori utemeljeni na stručnom znanju", kazala je Musić Milanović.