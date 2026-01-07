promijenite je
Najveća jutarnja pogreška koju radi većina ljudi: Zbog ove navike se masnoća nakuplja oko trbuha
Velik broj ljudi napravi ovu pogrešku čim ustane – a da pritom uopće ne zna koliko time šteti svome tijelu.
Velik broj ljudi napravi ovu pogrešku odmah nakon buđenja – i uopće ne shvaća koliko ozbiljno ugrožava svoje zdravlje. Rezultat? Masnoća se nakuplja oko trbuha, a razina šećera u krvi raste na opasno visoke vrijednosti.
Preskakanje doručka pokreće opasnu lančanu reakciju
Jutro je ključan dio dana, no zbog nedostatka vremena ili navika mnogi preskaču najvažniji obrok – doručak. To, međutim, nije bezazlena navika. U najvažnijem trenutku uskraćujete tijelu energiju, što može dovesti do ozbiljnih posljedica za zdravlje.
U nastavku otkrivamo zašto je preskakanje doručka jedna od najopasnijih jutarnjih navika.
Kako preskakanje doručka povisuje razinu inzulina i uzrokuje nakupljanje masnoće?
Preskakanje doručka pokreće lančanu reakciju u tijelu koja dovodi do nakupljanja masnoća, osobito u području trbuha. Dijabetologinja i endokrinologinja dr. Luiza Napiorkovska objašnjava: "Nedostatak doručka izravno povisuje razinu inzulina u krvi. To pogoršava stanje inzulinske rezistencije. Visoke razine inzulina uzrokuju abdominalnu pretilost i negativno utječu na kognitivne funkcije.“
Liječnici ističu da ova jutarnja pogreška ugrožava baš sve – povećava rizik od pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i poremećaja u metabolizmu šećera. I sve to zbog jedne jedine, ali vrlo česte jutarnje navike.
Zašto je doručak ključan za regulaciju šećera?
Kod osoba koje već imaju poteškoće s regulacijom šećera u krvi, rizik je još veći. Studija iz 2015. godine, objavljena u uglednom časopisu Diabetes Care, jasno pokazuje da bolesnici s dijabetesom tipa 2 koji preskaču doručak tijekom dana češće imaju nagle poraste glukoze u krvi, piše portal krstarica.com, a prenosi metropolitan.si.
