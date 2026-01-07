Najveća jutarnja pogreška koju radi većina ljudi: Zbog ove navike se masnoća nakuplja oko trbuha

Kod osoba koje već imaju poteškoće s regulacijom šećera u krvi, rizik je još veći. Studija iz 2015. godine, objavljena u uglednom časopisu Diabetes Care, jasno pokazuje da bolesnici s dijabetesom tipa 2 koji preskaču doručak tijekom dana češće imaju nagle poraste glukoze u krvi, piše portal krstarica.com, a prenosi metropolitan.si.