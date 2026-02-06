Cijene hrane u svijetu padaju već mjesecima

Svjetske cijene hrane pale su peti mjesec zaredom u siječnju, prema najnovijem izvješću Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO). Pad cijena prvenstveno je uzrokovan nižim međunarodnim cijenama mliječnih proizvoda, šećera i mesa, dok su tržišta žitarica i biljnog ulja zabilježila mješovite, ali uglavnom stabilne trendove.
Obilne zalihe pšenice
Indeks cijena hrane FAO-a pao je u siječnju u usporedbi s prethodnim mjesecom i u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Kod žitarica, obilne zalihe pšenice u Europi i crnomorskoj regiji odigrale su ključnu ulogu u održavanju stabilnosti tržišta, ublažavajući zabrinutost zbog vremenskih uvjeta koji utječu na mirujuće usjeve.
U sektoru biljnih ulja, cijene suncokretovog ulja porasle su zbog ograničene ponude iz crnomorske regije, dok je tržište ulja uljane repice u Europskoj uniji ostalo dobro opskrbljeno, dijelom zbog snažnog uvoza u prethodnom razdoblju. Ti su čimbenici pridonijeli umjerenom razvoju cijena, bez većih poremećaja na regionalnim tržištima.
Cijene mesa blago padaju, mliječni proizvodoi - oštrije
Cijene mesa nastavile su blagi silazni trend, potaknute stabilnom globalnom ponudom, dok su cijene mliječnih proizvoda oštrije pale, posebno sira i maslaca, zbog obilnih zaliha. Ovi su događaji dodatno pridonijeli ukupnom padu indeksa cijena hrane FAO-a.
Najnovije prognoze FAO-a ukazuju na to da bi globalna proizvodnja žitarica mogla dosegnuti rekordne razine u 2025. godini, s porastom zaliha svih glavnih usjeva. Očekuje se da će globalni omjer ponude i potrošnje porasti na najvišu razinu od početka 2000-ih, što je važan signal jačanja otpornosti globalnog sustava opskrbe hranom, piše N1 BiH.
Potrošači i dalje trebaju biti na oprezu
Međutim, FAO upozorava da se trenutna stabilnost tržišta ne smije tumačiti kao trajno smanjenje rizika. Takvi povoljni trendovi uvelike ovise o dobrim prinosima, funkcionirajućim lancima opskrbe i stabilnoj dostupnosti poljoprivrednih inputa, a globalna tržišta hrane ostaju ranjiva na iznenadne šokove.
Sustav poljoprivrednih tržišnih informacija (AMIS), pod pokroviteljstvom FAO-a, također je u petak objavio svoj mjesečni Market Monitor. Uz redovita ažuriranja tržišta, izvješće analizira relativnu stabilnost međunarodnih tržišta za glavne prehrambene usjeve, ističući otpornost i fleksibilnost pokazanu u posljednjim razdobljima.
Međutim, izvješće upozorava da to uvelike odražava povoljnu kombinaciju obilnih prinosa, funkcionirajućih lanaca opskrbe i odgovarajuće dostupnosti gnojiva te naglašava da bi bilo pogrešno zaključiti da su globalna tržišta prehrambenih roba sada strukturno manje ranjiva na šokove.
