Cijene hrane u svijetu padaju već mjesecima

Najnovije prognoze FAO-a ukazuju na to da bi globalna proizvodnja žitarica mogla dosegnuti rekordne razine u 2025. godini, s porastom zaliha svih glavnih usjeva. Očekuje se da će globalni omjer ponude i potrošnje porasti na najvišu razinu od početka 2000-ih, što je važan signal jačanja otpornosti globalnog sustava opskrbe hranom, piše N1 BiH.