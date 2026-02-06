Hrvoje Klasić: Plenković ima veliki problem, na čelu je stranke kojoj ne pripada

"Odgovor je kompleksan, ali dopustite mi da se malo našalim - iako se zapravo neću šaliti. Jučer je jedan kolega, mislim da sociolog, pitao što bi bilo da su rukometaši zatražili Rolling Stonese. Iskreno, bio bih iznenađen i šokiran da su Rolling Stonesi na playlistama rukometaša. Ali bojim se da su na njihovim playlistama brojni srpski turbofolk izvođači. Pa me zanima što bi bilo da su, primjerice, poželjeli Cecu ili Milu Kitića, da dođu na doček jer ih baš jako vole? Bi li tada branitelji i HDZ govorili da dečkima treba ispuniti želje", kazao je Klasić pa nastavio: