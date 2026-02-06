Obitelj je gledala TV pa čula buku u hodniku: "Žena se digla da vidi što se događa i imala je što vidjeti"

Olga Muratti, dubrovačka gradska vijećnica Hrvatske stranke umirovljenika, na svojem je Facebooku objavila detalje o krađi koja se dogodila u Dubrovniku.
"Upravo sam saznala da su maskirani lopovi upali obitelji u stan dok su oni gledali TV, a vrata, po našem starom dobrom običaju, bila otključana. Sva sreća da se lopov spotaknuo i proizveo buku, pa se žena digla da vidi što se događa i imala što vidjeti. U hodniku njezina stana s kapuljačom na glavi stoji neznanac i kaže da je pogriješio adresu, a onda se okrenuo i nestao. Zbunjenost, šok, a tek kasnije i saznanje što je sve u međuvremenu otuđeno. Uznemirili su se i to prijavili policiji", opisala je Muratti.
"Dragi ljudi, budite oprezni! Zaključavajte vrata svojih domova jer ovo nisu vremena bezbrižnosti i sigurnosti kao ona kad smo i spavali uz otključana vrata! Svaku dan čujemo za novi oblik prevare i za puno prevarenih! Dobro je podijeliti to saznanje da bismo i na taj način pomogli jedni drugima, bar donekle!" dodala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
