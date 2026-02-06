Obitelj je gledala TV pa čula buku u hodniku: "Žena se digla da vidi što se događa i imala je što vidjeti"

"Upravo sam saznala da su maskirani lopovi upali obitelji u stan dok su oni gledali TV, a vrata, po našem starom dobrom običaju, bila otključana. Sva sreća da se lopov spotaknuo i proizveo buku, pa se žena digla da vidi što se događa i imala što vidjeti. U hodniku njezina stana s kapuljačom na glavi stoji neznanac i kaže da je pogriješio adresu, a onda se okrenuo i nestao. Zbunjenost, šok, a tek kasnije i saznanje što je sve u međuvremenu otuđeno. Uznemirili su se i to prijavili policiji", opisala je Muratti.