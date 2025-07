Dobio otkaz nakon dva dana bolovanja: Sada mu šef mora isplatiti tisuće eura

Izvanredni, odnosno fristlos otkazi, dopušteni su samo ako poslodavac ima za to opravdan razlog koji čini daljnji radni odnos nepodnošljivim. To mogu biti ozbiljni propusti poput krađe, zlostavljanja kolega, opasnog ponašanja ili teških povreda radne discipline. Bolovanje s urednom potvrdom to sigurno nije.