Xi ide u posjet Sjevernoj Koreji, Peking traži dublje veze s Pjongjangom

Objava slijedi nakon zasebnih samita na kojima je Xi prošlog mjeseca u Pekingu ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump, koji se u svom prvom mandatu tri puta sastao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom, prethodno je rekao da bi bio spreman ponovno se sastati s njim.