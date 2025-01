EBRD ulazi u vlasničku strukturu Podravka Agri

Na skupštini tvrtke Podravka agri održanoj u ponedjeljak donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih 1.501 poslovnih udjela koje preuzima Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), izvijestili su iz Podravke navodeći kako će upisom navedene odluke Podravka d.d. u Podravka agri imati 84,99 posto udjela, a EBRD 15,01 posto udjela.

Navedenim se obavljaju posljednje financijske pripreme za zaključenje transkacije koje se planira provesti najkasnije do 31. siječnja ove godine, naveli su iz Podravke. Podsjetimo, Podravka je u petak izvijestila da je njezina tvrtka Podravka Agri zaprimila rješenje slovenske Javne agencije za tržišno natjecanje, posljednje u nizu, čime su ishođena sva potrebna regulatorna odobrenja za preuzimanje poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe.

Podravka Agri u prethodnom razdoblju je zaprimila sva pozitivna rješenja nadležnih tijela tržišnog natjecanja Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije. Poljoprivredni segment Fortenova grupe čine tvrtke Belje plus, PIK Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus.

Podravka Agri i Fortenova grupa u srpnju prošle godine su potpisale kupoprodajni ugovor o preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe, ukupne vrijednosti 333 milijuna eura. Preuzimanje poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe značajan je strateški iskorak za Podravku, u kojoj će po finalizaciji te transakcije poljoprivredna proizvodnja biti treći stup poslovanja, uz prehrambenu i farmaceutsku industriju. Upravo zato osnovano je društvo Podravka Agri koje će upravljati novostečenim poljoprivrednim segmentom, a unutar kojeg će preuzete kompanije nastaviti poslovati kao samostalna društva, navode iz koprivničke kompanije.