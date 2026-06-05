Oglas

Proveden očevid

DORH se oglasio o tragediji kod Medulina

author
N1 Info
|
05. lip. 2026. 07:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
04.06.2026., Medulin - Ocevid ma mjestu pada malog zrakoplova koji je letio iz Linza u Austriji prema Medulinu pri cemu su poginule cetiri osobe. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Nakon što je proveden očevid zrakoplovne nesreće kod Medulina oglasio se DORH.

Oglas

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom zrakoplovne nesreće od 4. lipnja 2026. na području Općine Medulin u kojoj su prilikom udara zrakoplova u tlo smrtno stradala četiri austrijska državljanina (1978., 1968., 1986. i 1961.), proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, te je naloženo provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba.

Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja", navode

PROČITAJTE VIŠE

Teme
dorh medulin prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ