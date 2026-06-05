DORH se oglasio o tragediji kod Medulina

"Povodom zrakoplovne nesreće od 4. lipnja 2026. na području Općine Medulin u kojoj su prilikom udara zrakoplova u tlo smrtno stradala četiri austrijska državljanina (1978., 1968., 1986. i 1961.), proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, te je naloženo provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba.