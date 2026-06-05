Proveden očevid
DORH se oglasio o tragediji kod Medulina
Nakon što je proveden očevid zrakoplovne nesreće kod Medulina oglasio se DORH.
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Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Povodom zrakoplovne nesreće od 4. lipnja 2026. na području Općine Medulin u kojoj su prilikom udara zrakoplova u tlo smrtno stradala četiri austrijska državljanina (1978., 1968., 1986. i 1961.), proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, te je naloženo provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba.
Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja", navode
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