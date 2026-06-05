FENTANIL SE ŠIRI HRVATSKOM?
Viralne snimke iz Zagreba izazvale zabrinutost: Policija otkrila što pokazuju podaci za Split
Posljednjih tjedana društvenim mrežama kruže snimke osoba koje dezorijentirano teturaju zagrebačkim ulicama, zbog čega su se pojavile špekulacije da je i u Hrvatskoj prisutna opasna droga fentanil.
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Riječ je o sintetskom opioidu koji je u Sjedinjenim Američkim Državama izazvao ozbiljnu zdravstvenu krizu i povezuje se s desecima tisuća smrtnih slučajeva.
Objave i videosnimke iz Zagreba izazvale su zabrinutost građana te otvorile pitanje je li se fentanil pojavio i na domaćem ilegalnom tržištu.
Iz policije poručuju da zasad nema pokazatelja koji bi upućivali na prisutnost ove droge na području Splitsko-dalmatinske županije.
"Na području PU splitsko-dalmatinske nemamo evidentiranih zapljena fentanila niti droga koje su sadržavale fentanil. Također, nisu zabilježeni slučajevi predoziranja ili smrtni ishodi povezani s tom tvari. Aktivnosti prevencije i suzbijanja provode se u skladu s nacionalnom strategijom borbe protiv ovisnosti – naveli su iz policije u izjavi novinarki Slobodne Dalmacije Vanni Šiško.
Jedna od najopasnijih droga današnjice
Fentanil je iznimno snažan sintetski opioid, višestruko jači od morfija, a zbog visokog rizika od predoziranja smatra se jednom od najopasnijih droga današnjice.
Njegova ilegalna distribucija posljednjih godina predstavlja velik sigurnosni i javnozdravstveni problem u SAD-u, ali i u pojedinim europskim zemljama.
Upravo zato svaka informacija o mogućem pojavljivanju fentanila na hrvatskom tržištu izaziva veliku pozornost javnosti. Ipak, prema trenutačno dostupnim službenim podacima, na području Splitsko-dalmatinske županije nisu zabilježeni slučajevi povezani s tom drogom.
Hoće li se pokazati da su zabrinutosti građana opravdane ili je riječ o nagađanjima potaknutima viralnim snimkama, ostaje za vidjeti kroz daljnje praćenje i postupanja nadležnih institucija.
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