Viralne snimke iz Zagreba izazvale zabrinutost: Policija otkrila što pokazuju podaci za Split

"Na području PU splitsko-dalmatinske nemamo evidentiranih zapljena fentanila niti droga koje su sadržavale fentanil. Također, nisu zabilježeni slučajevi predoziranja ili smrtni ishodi povezani s tom tvari. Aktivnosti prevencije i suzbijanja provode se u skladu s nacionalnom strategijom borbe protiv ovisnosti – naveli su iz policije u izjavi novinarki Slobodne Dalmacije Vanni Šiško.