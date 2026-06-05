VIDEO / Ekskluzivne snimke velike štete nastale u požaru na najvećem američkom nosaču zrakoplova

Prema riječima tog mornara i jednog visokog američkog dužnosnika upoznatog s incidentom, sustav za gašenje požara na brodu nije funkcionirao, zbog čega su mornari morali sami gasiti vatru. Visoki dužnosnik rekao je CNN-u da je javno priopćenje mornarice umanjilo stvarni utjecaj požara na Ford dok je bio u Crvenom moru pružajući potporu američkim vojnim operacijama protiv Irana, jer je požar ipak utjecao na njegove sposobnosti. Prošla su dva dana prije nego što je Ford ponovno mogao izvoditi zračne operacije, rekao je u travnju načelnik pomorskih operacija admiral Daryl Caudle, a brod je morao uploviti u luku u Grčkoj radi privremenih popravaka. Upitan o razmjerima požara i neuspjehu sustava za gašenje, glasnogovornik mornarice rekao je CNN-u: „Istraga o požaru još uvijek traje.“