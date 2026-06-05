Gerald R. Ford
VIDEO / Ekskluzivne snimke velike štete nastale u požaru na najvećem američkom nosaču zrakoplova
Kada je u ožujku na najvećem nosaču zrakoplova na svijetu izbio požar tijekom sudjelovanja u operacijama protiv Irana, američka mornarica objavila je kratko priopćenje u kojem je navela da je požar „stavljen pod kontrolu“, da su dva mornara primila liječničku pomoć zbog „ozljeda koje nisu opasne po život“ te da je nosač „u potpunosti operativan“.
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No nova snimka do koje je došao CNN jasno pokazuje da je požar bio ozbiljniji i razorniji nego što je mornarica sugerirala. Na snimci se vidi da su ležajevi u kojima su mornari spavali potpuno uništeni. Ono što je ostalo od kreveta pretvorilo se u pougljenjeni, iskrivljeni metal ispod stropa koji je također očito teško oštećen vatrom.
"Ozbiljno sam mislio da ćemo izgubiti brod“, rekao je zaCNN jedan mornar s USS-a Gerald R. Ford, opisujući kako se osjećao dok se borio s požarom. „Bilo je ili se bori ili umri.“
Prema riječima tog mornara i jednog visokog američkog dužnosnika upoznatog s incidentom, sustav za gašenje požara na brodu nije funkcionirao, zbog čega su mornari morali sami gasiti vatru. Visoki dužnosnik rekao je CNN-u da je javno priopćenje mornarice umanjilo stvarni utjecaj požara na Ford dok je bio u Crvenom moru pružajući potporu američkim vojnim operacijama protiv Irana, jer je požar ipak utjecao na njegove sposobnosti. Prošla su dva dana prije nego što je Ford ponovno mogao izvoditi zračne operacije, rekao je u travnju načelnik pomorskih operacija admiral Daryl Caudle, a brod je morao uploviti u luku u Grčkoj radi privremenih popravaka. Upitan o razmjerima požara i neuspjehu sustava za gašenje, glasnogovornik mornarice rekao je CNN-u: „Istraga o požaru još uvijek traje.“
Posadi Forda trebalo je oko 30 sati da ugasi požar, očisti posljedice i spriječi njegovo ponovno izbijanje, a približno 600 mornara ostalo je bez svojih ležajeva zbog nastale štete, kako je CNN ranije izvijestio.
"Nije smjelo doći do toga. Sustav za gašenje požara ugrađen u brod trebao je ugasiti vatru“, rekao je mornar.
Snimke do kojih je došao CNN i svjedočanstva mornara s Forda pružaju dosad najjasniju javnu sliku teškoća s kojima se posada suočila tijekom rekordnog 11-mjesečnog raspoređivanja koje je uključivalo rat s Iranom i američku vojnu operaciju u Venezueli.
Brod vrijedan 13 milijardi dolara bio je ključan za američke vojne operacije protiv Irana. Piloti na Fordu izvodili su val za valom bombarderskih misija koje su pogađale iranske ciljeve. No golemi nosač nije bio samo u napadu.
Udarna skupina nosača kojoj pripada Ford bila je izložena „stalnoj prijetnji neprijateljskih projektila i jednosmjernih napadačkih dronova“, navodi se u predsjedničkom priznanju dodijeljenom toj skupini.
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