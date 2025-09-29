Država opet daje u zakup nekretnine, pogledajte što se nudi

U Zagrebu se u zakup daje 16 poslovnih prostora od nulte do treće gradske zone. Tri su prostora duž Ilice na lokacijama Ilica 5, Ilica 35 i Ilica 73. Prvi je površine 20-ak kvadrata i nalazi se u Oktogonu, prostor u Ilici 35 je na prvom katu s dvorišnim usmjerenjem, idealan za poslovanje koje traži mirnije okruženje, a na broju 73 kod Britanskog trga je ulični lokal od 88 kvadrata s galerijom.