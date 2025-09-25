Tvrtka Državne nekretnine u 2024. je ostvarila ukupne prihode od približno 24,4 milijuna eura, što je rast od 17 posto u odnosu na prethodnu godinu, a u prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi su iznosili oko 12,3 milijuna eura, odražavajući nastavak stabilnog poslovanja, izvijestila je u četvrtak ta tvrtka.
Oglas
Prema aktivaciji nekretnina
Osim financijskog rasta, Državne nekretnine do kraja godine kane nastaviti s konkretnim aktivnostima usmjerenima optimizaciji portfelja i aktivaciji nekretnina.
Posebnu pažnju, kako navode, posvetit će državnim programima priuštivog stanovanja i Statilea, u sklopu kojih Državne nekretnine uređuju adekvatne prazne stanove u vlasništvu RH.
Paralelno s time, u planu su i daljnji javni natječaji za raspolaganje državnom imovinom. Tako je u planu do kraja godine raspisivanje još dva natječaja za prodaju nekretnina te tri natječaja za zakup poslovnih prostora, čime se namjerava dodatno optimizirati i aktivirati portfelj te povećati tržišna ponuda.
316. od top 500 hrvatskih tvrtki
Iz Državnih nekretnina su naveli kako su ušli u top 500 hrvatskih tvrtki prema novostvorenoj vrijednosti za 2024., prema objavi poslovnog tjednika Lider u suradnji s Dun&Bradstreetom.
Pritom su u ukupnom poretku zauzele 316. mjesto, a u poretku sektorskih pokazatelja za djelatnost poslovanja nekretninama zauzele su visoko, treće mjesto.
Ta pozicija, kako su istaknuli, dodatno potvrđuje smjer kojim društvo aktivno pristupa upravljanju i aktivaciji državne imovine.
Ulazak među 500 najboljih po novostvorenoj vrijednosti i visoka pozicija u sektorskom rangu potvrđuju da Državne nekretnine uspješno kombiniraju javnu zadaću s tržišnim pristupom, čime doprinose optimizaciji portfelja državne imovine i stvaranju održive vrijednosti, navodi se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas