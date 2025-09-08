FOTO / Državne nekretnine prodaju 26 nekretnina u osam gradova Hrvatske

U Zagrebu je ponuđeno 13 nekretnina, sedam stanova i šest poslovnih prostora. Lokacije nekretnina su u Draškovićevoj, Varšavskoj, Frankopanskoj, Crnatkovoj, Ilici i Maksimirskoj ulici, Prilazu Gjure Deželića, Novoj Vesi i Selskoj cesti. Izdvaja se poslovni prostor u Jurkovićevoj površine gotovo 43 m² u roh-bau stanju, prostor u dvorištu zgrade u Draškovićevoj ulici od 70 m2 kao i dva stana koja se nalaze u potkrovlju zgrade u Crnatkovoj ulici veličine 13,80 i 19,06 m2. Pozicijom je zanimljiv i poslovni prostor u Varšavskoj ulici na broju 13, nalazi se u potkrovlju ulične zgrade i veličine je 74,16 m2. Nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.