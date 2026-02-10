Kako 18-godišnjak kupi nekretninu u kešu? "Ili su snalažljivi ili..."

"Ono što gledamo da je na neki način paradoks i što stvarno nije bilo očekivano - broj transakcija je manji, a cijene su rasle. Kad pričamo o stanovima i kućama, relativno je nizak broj transakcija i taj pad jest 13 posto, ali on nije toliko strašan s obzirom na ukupan broj", ocjenjuje direktor Operete.