Upozorenje WhatsApp korisnicima: Odmah isključite jednu postavku

Vjeruje se da su domišljati kibernetički kriminalci iskoristili ovu funkciju stvaranjem lažnih WhatsApp grupnih razgovora i pozivanjem nesumnjivih korisnika da im se pridruže. Ako bi korisnik prihvatio poziv, zaražene datoteke mogle bi se automatski preuzeti, a da korisnik uopće ne primijeti da nešto nije u redu.