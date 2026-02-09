hakerski napadi
Upozorenje WhatsApp korisnicima: Odmah isključite jednu postavku
Svatko tko ima WhatsApp na svom telefonu možda bi trebao provjeriti svoje postavke nakon što su izdane nove sigurnosne preporuke.
Ova iznimno popularna aplikacija za razmjenu poruka nedavno je dospjela pod povećalo nakon što je otkriven zabrinjavajući propust koji bi hakerima mogao omogućiti pristup osobnim podacima slanjem zlonamjernih datoteka izravno na korisničke telefone.
Problem, koji je prvi identificirao Googleov tim Project Zero, povezan je s WhatsAppovom značajkom automatskog preuzimanja medija, koja trenutačno sprema datoteke na uređaje bez ikakve korisničke interakcije, piše Express.
Vjeruje se da su domišljati kibernetički kriminalci iskoristili ovu funkciju stvaranjem lažnih WhatsApp grupnih razgovora i pozivanjem nesumnjivih korisnika da im se pridruže. Ako bi korisnik prihvatio poziv, zaražene datoteke mogle bi se automatski preuzeti, a da korisnik uopće ne primijeti da nešto nije u redu.
Iako nije jasno koliko je ljudi točno moglo biti pogođeno ovim problemom, ovo otkriće izaziva zabrinutost s obzirom na to da WhatsApp svakodnevno koristi milijarde ljudi.
Za dodatni osjećaj sigurnosti korisnicima se savjetuje da provjere koriste li najnoviju verziju aplikacije i da naprave nekoliko jednostavnih promjena u postavkama.
Sigurnosni stručnjaci iz Malwarebytesa sada preporučuju isključivanje automatskog preuzimanja medija ili uključivanje WhatsAppova naprednog načina privatnosti. Time se sprječava da se fotografije, videozapisi i dokumenti automatski spremaju na vaš telefon.
Malwarebytes također savjetuje ograničavanje toga tko vas može dodati u WhatsApp grupe, jer se ovakva vrsta napada oslanja na to da napadači dodaju žrtve u nove grupne razgovore.
Da biste to učinili, otvorite Postavke, dodirnite Privatnost, zatim Grupe. Promijenite postavku sa "Svi" na "Moji kontakti" ili, još bolje, "Moji kontakti osim…" i isključite brojeve kojima ne vjerujete u potpunosti.
