Nekadašnji frontmen Hladnog piva danas u podne predstavio je svoju navijačku pjesmu i prateći spot.
Oglas
Glazbenik te nekadašnji pjevač punk rock benda Hladno pivo Mile Kekin odgovorio je tako na riječi hrvatskog premijera koji je ironično komentirao njegovu glazbu, pa je prošloga tjedna za danas u podne najavio premijeru svoje navijačke pjesme.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković prošloga se tjedna osvrnuo na glazbu koja motivira sportaše. Tom je prilikom, u šaljivom tonu, izjavio kako reprezentativci često slušaju pjesme Mile Kekina (supruga članice stranke Možemo), nakon čega, kako je rekao, “lete po terenu”.
Ovako je tada premijeru odgovorio Kekin:
“Poštovani, nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja doista nemam pjesmu za nabrijavanje sportaša i herojske dočeke. Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov da napišem pravu, pravcatu navijačku himnu. Naravno da sam svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček ni zlatnih, ni srebrnih, ni brončanih. To mjesto je rezervirano.
Zato se skromno nudim svim sportašima koji na natjecanju osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. Ispod toga ne idem, zbog sebe, ali i zbog sportaša kojima bi netko zlonamjeran mogao zaželjeti: “Dabog da vam Mile na dočeku svirao.”
Navijačka pjesma zaslužuje i navijački spot koji ćete premijerno moći pogledati na mom YouTube kanalu u ponedjeljak točno u podne. Nadam se da će se svidjeti svim našim ljudima u zemlji i dijaspori. Ugodan vikend”, poručio je prošloga tjedna Mile Kekin.
"Hrvatska je raj na zemlji"
Danas je Kekin objavio spot.
"Premijera za premijera i sve vas u Hrvatskoj i dijaspori! Inspiriran premijerovim dobronamjernim kritikama, snimio sam navijačku himnu “Hrvatska je raj na zemlji” za sve one sportaše koji daju sve od sebe, a na kraju ih nitko ne dočeka.
Pjesmu dočekušu i spot, u kojem sam glavnu ulogu prepustio većem Hrvatu od sebe, velikom Siniši Labroviću, pogledajte ispod", napisao je na Facebooku
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas