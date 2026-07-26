VIDEO / More poplavilo Stari Grad, treći puta u 10 dana

Zanimljiv je popodnevni raspored temperatura zraka. Najtoplija je Slavonija gdje je do 33°C, drugdje u unutrašnjosti i na jugu Jadrana je 25 do 30°C, a u Lici, dijelu Gorskog kotara, sjeverne i zaleđa srednje Dalmacije je od 21 do 23°C, što je desetak stupnjeva hladnije u odnosu na iste vrijednosti prije točno 24 sata.