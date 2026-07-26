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VIDEO / More poplavilo Stari Grad, treći puta u 10 dana
Prema prognostičkim modelima, glavnina promjene vremena očekuje nas kasno popodne i osobito večeras
Kako je i bilo najavljeno, posljednja nedjelja ovog srpnja protječe u znaku promjenjivog vremena. Još ujutro na sjevernom Jadranu se jače naoblačilo, a u popodnevnim satima nestabilnosti su zahvatile more i dio kopna srednjeg Jadrana, piše Dalmacija Danas.
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Dalmacija Danas
Vodice su do 14:30 primile 9 litara po metru kvadratnome, Pula 8, Murter i Vodice 7, Skradinski buk, Betina, Bekovac, Dolaške Drage, Zadar i Gračac 6 itd.
Na otvorenom moru srednjeg Jadrana bilo je izraženijih neverina, ali oni su sasvim oslabili približavanjem obali.
Ipak, dan ponajviše obilježava umjereno do jako jugo koje ponegdje ima olujne udare do 70 km/h.
Zanimljiv je popodnevni raspored temperatura zraka. Najtoplija je Slavonija gdje je do 33°C, drugdje u unutrašnjosti i na jugu Jadrana je 25 do 30°C, a u Lici, dijelu Gorskog kotara, sjeverne i zaleđa srednje Dalmacije je od 21 do 23°C, što je desetak stupnjeva hladnije u odnosu na iste vrijednosti prije točno 24 sata.
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