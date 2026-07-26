Oglas

uragan, pljuskovi i grmljavina

VIDEO / Izvanredno stanje u Rusiji; drama u jednom od najvećih gradova, raste broj ozlijeđenih

author
N1 Info
|
26. srp. 2026. 20:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
rostov nevrijeme
Screenshot (X)

Ruski grad Rostov na Donu u subotu je ostao bez opskrbe vodom, ali stanje se normaliziralo do nedjelje ujutro. Usprkos tome, proglašeno je izvanredno stanje, a ruska agencija TASS javlja da je jedna osoba poginula, dok broj ozlijeđenih raste (trenutno 28)

Oglas

U Rostovu na Donu proglašeno je izvanredno stanje nakon što su snažni vjetrovi u subotu rušili stabla i oštetili elektroenergetsku mrežu, objavio je gradonačelnik Aleksandar Skrjabin, piše TASS.

„Danas je na izvanrednoj sjednici Povjerenstva za izvanredne situacije donesena odluka o proglašenju izvanrednog stanja u gradu“, napisao je na svom Telegram kanalu.

Gradonačelnik je također izvijestio da je broj stanovnika Rostova na Donu ozlijeđenih u nevremenu porastao na 28.

Ranije je priopćio da je u gradu jedna osoba poginula, 13 ih je ozlijeđeno, a sedam hospitalizirano zbog posljedica nevremena.

„Broj stanovnika grada ozlijeđenih uslijed nevremena porastao je na 28“, napisao je Skrjabin na Telegramu.

Teme
izvanredno stanje nevrijeme rostov na donu rusija ruska federacija šteta žrtve

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ