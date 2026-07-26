VIDEO / Izvanredno stanje u Rusiji; drama u jednom od najvećih gradova, raste broj ozlijeđenih

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Ruski grad Rostov na Donu u subotu je ostao bez opskrbe vodom, ali stanje se normaliziralo do nedjelje ujutro. Usprkos tome, proglašeno je izvanredno stanje, a ruska agencija TASS javlja da je jedna osoba poginula, dok broj ozlijeđenih raste (trenutno 28)

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U Rostovu na Donu proglašeno je izvanredno stanje nakon što su snažni vjetrovi u subotu rušili stabla i oštetili elektroenergetsku mrežu, objavio je gradonačelnik Aleksandar Skrjabin, piše TASS.

A powerful storm hit Russia's Rostov-on-Don overnight, killing one person and injuring at least 13 others.



The storm brought thunderstorms and wind gusts of up to 25 meters per second, toppling more than 170 trees, tearing down power lines and damaging roofs, advertising… pic.twitter.com/vo07QORcIU — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 26, 2026

„Danas je na izvanrednoj sjednici Povjerenstva za izvanredne situacije donesena odluka o proglašenju izvanrednog stanja u gradu“, napisao je na svom Telegram kanalu.

Gradonačelnik je također izvijestio da je broj stanovnika Rostova na Donu ozlijeđenih u nevremenu porastao na 28.

Ranije je priopćio da je u gradu jedna osoba poginula, 13 ih je ozlijeđeno, a sedam hospitalizirano zbog posljedica nevremena.

„Broj stanovnika grada ozlijeđenih uslijed nevremena porastao je na 28“, napisao je Skrjabin na Telegramu.