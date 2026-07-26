DANAK DESETLJEĆU U OPORBI
Pogledajte tko je sve napustio SDP u prošlih deset godina: Bivši ministri, gradonačelnici, saborski zastupnici...
Početkom ovoga tjedna saborski zastupnik i svojedobni predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić poslao je otvoreno pismo vodstvu stranke obavijestivši ih da je napušta nakon 20 godina. U pismu je među ostalim napisao kako je "njegova voljena stranka krenula nekim drugim putem".
Pisali smo ovih dana kako su za kratko vrijeme uz Branka Kolarića još trojica, u stranačkoj hijerarhiji važnih ljudi, napustili stranku: donedavni predsjednik zadarskog SDP-a i vijećnik u Gradskom vijeću Daniel Radeta, nedavno izabrani predsjednik Gradske organizacije SDP-a u Splitu Sandro Glumac te predsjednik požeško-slavonskog SDP-a Mitar Obradović. Svi su se, osim Glumca koji je poslao tek šturo priopćenje, oprostili od stranke otprilike istim riječima kazavši kako "SDP nije više stranka kakva je bila".
Deset godina ne mogu pobijediti HDZ
U proteklih deset godina, otkako je HDZ s Andrejem Plenkovićem na vlasti, SDP ne uspijeva na izborima pobijediti vladajuću stranku. U tri izborna ciklusa zaredom doživjeli su poraze, a nakon poraza na izvanrednim izborima 2016. i odlaska Zorana Milanovića s čela stranke, promijenilo se troje predsjednika: Davor Bernardić, Peđa Grbin i sadašnji Siniša Hajdaš Dončić.
U tih deset godina stranka je prolazila kroz turbulentna razdoblja u kojima je iz nje izašao jako velik broj članova, barem po imenima dovoljan za osnivanje nimalo beznačajne stranke. Uostalom, to se i dogodilo nakon raskola 2022. godine kada su iz stranke isključeni Bernardić i njemu bliski članovi osnovali novu stranku nazvanu Socijaldemokrati koja je do izbora 2024. imala čak brojniji klub zastupnika od samog SDP-a.
Odljev počeo izborom Bernardića
Kronološki gledano, veliki odljev članova počeo je nakon izbora Bernardića za predsjednika stranke potkraj 2016. godine. U ovom pregledu spomenut ćemo samo one istaknutije koji su otad do danas napustili SDP.
Mnogi su u SDP-u, naročito ljudi bliski dotadašnjem predsjedniku stranke Milanoviću, bili nezadovoljni izborom Bernardića. Godine 2017. stranku je napustio Tihomir Jakovina, bivši ministar poljoprivrede i predsjednik SDP-a u Slavonskom Brodu. U oproštajnom pismu nije krio ogorčenje politikom "samozvane pobjedničke Berine ekipe" kako ju je nazvao. Te je godine SDP napustio i dugogodišnji SDP-ov vijećnik u Skupštini Grada Zagreba Jurica Meić, kazavši kako "ne vidi budućnost s ekipom koja sada vodi SDP".
Sljedeća, 2018. godina bila je godina rasula za SDP u Saboru. Mirando Mrsić, još jedan bivši ministar (rada i mirovinskog sustava) iz Milanovićeve vlade svojim je javnim istupima isprovocirao izbacivanje iz stranke pa je potom osnovao stranku Demokrati da bi se odlaskom Bernardića s čela stranke 2022. godine vratio u SDP.
Godine 2018. ostali bez osam zastupnika
Ne računamo li Mrsića u klasičnog otpadnika, budući da je u međuvremenu postao i povratnik, te je godine SDP napustilo čak sedmero saborskih zastupnika. Bili su to Mario Habek, koji je ujedno bio i predsjednik SDP-a Varaždinske županije, Tomislav Žagar, Tomislav Saucha, Siniša Glavašević, Ana Komparić Devčić, nekadašnji gradonačelnik Požege Zdravko Ronko te još jedna članica Milanovićeve vlade, bivša ministrica socijalne politike Milanka Opačić. Nakon što je izašla iz SDP-a u rujnu te godine, Opačić je prešla u Stranku rada i solidarnosti Milana Bandića, još jednog no ranijeg SDP-ovog otpadnika, koji je Opačić na dolasku u svoju stranku dočekao s buketom ruža.
Napuštajući SDP u kojemu je bila 20 godina, Opačić je izjavila: "Kada smo bili u oporbi, bili smo odgovorna oporba. Nažalost, mi smo danas marginalna oporbena stranka koja je privjesak svim manjim strankama i u svim aktivnostima trčimo za njima."
Osim Opačić, Bandićevoj stranci tada se pridružila i Komparić Devčić. Saucha , nekadašnji predstojnik Ureda premijera Milanovića tada optužen u aferi dnevnice prešao je u Klub HNS-a, Žagar u Hrvatsku stranku umirovljenika, dok su Glavašević, Habek i Ronko nastavili raditi u Saboru kao nezavisni zastupnici.
Iste godine stranku je napustila i Aleksandar Kolarić, koja je bila glasnogovornica koalicijske vlade Ivice Račana predvođene SDP-om. Gostujući na N1 nakon izlaska kazala je kako je "u stranci game over" te stanje u njoj usporedila s Danom mrtvih koji je slijedio nakon njenog izlaska.
Godine 2022. ostali bez 16 zastupnika
U proljeće 2019. SDP je napustio i Siniša Varga, još jedan bivši ministar (zdravstva) iz Milanovićeve vlade. Time je uz Mrsića i još sedmero spomenutih, u tom trenutku bio deveti zastupnik SDP-a koji je napustio stranku. On je u svome oproštajnom pismu istaknuo kako je kap koja je prelila čašu njegovog strpljenja bilo dovođenje Mirele Holy na SDP-ovu listu za europske izbore. Varga je za nju rekao kako je kao "bivša članica stranke na sva usta napadala SDP". I on se potom priključio Bandićevoj stranci.
Nakon izbornog poraza na parlamentarnim izborima u ljeto 2020. godine, Bernardić je dao ostavku, a na unutarstranačkim izborima stranku je preuzeo Peđa Grbin. Bio je to početka novih previranja koji će dvije godine kasnije kulminirati raskolom. U listopadu 2021. Bernardić je isključen iz SDP-a "zbog unutarnje pobune i nepoštivanja odluka Glavnog odbora".
Uz Bernardića "kolovođama pobune unutar stranke proglašeno je još desetak zastupnika. Svjesno ulazeći u sukob s novim vodstvom, oni su zapravo isprovocirali izbacivanje iz stranke. Bili su to još bivši glavni tajnik stranke Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Rajko Ostojić, Marina Opačak Bilić, Renata Sabljar Dračevac, Romana Nikolić, Franko Vidović, Davorko Vidović, Vesna Nađ i Katica Glamuzina.
Nakon njih iz stranke su još izašli saborski zastupnici Domagoj Hajduković, Sanja Udović, Irena Šimunić, Ivana Posavec Krivec i Željko Pavić. Sveukupno je tada SDP napustilo 16 članova, odreda saborskih zastupnika, većina kojih je kasnije osnovala novu stranku Socijaldemokrati.
Od anonimne SDP-ovke do čuvene HDZ-ovke
U rano proljeće 2021. SDP je nakon dvadesetak godina članstva u njoj napustio i gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić. Kao nezavisni kandidat ponovno je pobijedio na izborima za gradonačelnika, a u međuvremenu je pristupio Nezavisnoj platformi Sjever čiji je zastupnik u sadašnjem sazivu Sabora. U srpnju 2023. stranku je napustio Damir Barbir, splitski gradski vijećnik, poručivši tom prilikom kako organizacija kojoj je pripadao "više ne baštini vrijednosti koje je imala".
Lani u proljeće, uoči lokalnih zbora, SDP je napustio i Renato Petek, tadašnji vijećnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, a kao razlog je naveo koaliciju SDP-a s Možemo! u Zagrebu.
Otprilike u isto vrijeme, nakon što ju stranka nije kandidirala za gradonačelnicu Čakovca, iz SDP-a je izašla u zadnje vrijeme vjerojatno najspominjanija stranačka otpadnica, saborska zastupnica Boška Ban. I ona je sročila oproštajno pismo u kojemu je među ostalim napisala: "Nažalost, u protekle četiri godine svjedočili smo padu političkog utjecaja SDP-a u Međimurju i sve izraženijem gubitku povjerenja građana. Umjesto da nas ti izazovi dodatno ujedine i potaknu na zajedničku analizu i obnovu, došlo je do narušavanja međuljudskih odnosa, do sve dubljeg nepovjerenja i podjela koje su nas udaljile jedne od drugih."
Izlazak ju je, međutim, približio HDZ-u jer je nakon kraćeg razdoblja u statusu nezavisne zastupnice, Ban proljetos postala članicom vladajuće stranke.
"Interni sukobi i(li) gubitak motivacije"
A uoči lanjskih lokalnih izbora, saznavši kako stranka ne računa s njim kao gradonačelničkim kandidatom, iz SDP-a je izašao tadašnji gradonačelnik Rijeke Marko Filipović s još nekoliko privrženih mu članova stranke. Prethodno su u tamošnjoj organizaciji SDP-a pljuštale ostavke, što je uvelike presudilo i rezultatu izbora na kojima je SDP nakon 30 godina izgubio vlast u Rijeci.
A u ljeto prošle godine, nakon poraza na lokalnim izborima, splitski SDP su napustili Davor Matijević i Katarina Prnjak. Matijević je prethodno bio kandidat stranke za gradonačelnika. Tada je uz njih dvoje iz splitskog SDP-a istupilo još petnaestak članova.
"Imamo zajednički nazivnik svih tih odlazaka, vrlo slična objašnjenja. To nam govori da očito postoji trend ili internih sukoba ili potpunog gubitka motivacije za djelovanje unutar stranke", rekao nam je početkom ovoga tjedna, komentirajući aktualne izlaske iz SDP-a, politički analitičar Maro Alavanja.
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