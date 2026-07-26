Pogledajte tko je sve napustio SDP u prošlih deset godina: Bivši ministri, gradonačelnici, saborski zastupnici...

Ne računamo li Mrsića u klasičnog otpadnika, budući da je u međuvremenu postao i povratnik, te je godine SDP napustilo čak sedmero saborskih zastupnika. Bili su to Mario Habek, koji je ujedno bio i predsjednik SDP-a Varaždinske županije, Tomislav Žagar, Tomislav Saucha, Siniša Glavašević, Ana Komparić Devčić, nekadašnji gradonačelnik Požege Zdravko Ronko te još jedna članica Milanovićeve vlade, bivša ministrica socijalne politike Milanka Opačić. Nakon što je izašla iz SDP-a u rujnu te godine, Opačić je prešla u Stranku rada i solidarnosti Milana Bandića, još jednog no ranijeg SDP-ovog otpadnika, koji je Opačić na dolasku u svoju stranku dočekao s buketom ruža.