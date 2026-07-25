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od utorka

Stigao novi izračun: Evo koliko će gorivo zapravo poskupjeti

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N1 Info
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25. srp. 2026. 19:36
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Objavljen je novi izračun cijena goriva koje će se promijeniti u utorak, nakon što je završeno dvotjedno obračunsko razdoblje

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Poznate su konačne tržišne cijene goriva. Sad se čeka Vladina intervencija, no bez nje, kako doznaje Dnevnik Nove TV, benzin poskupljuje dodatnih 10 centi, što je po spremniku pet eura više.

Eurodizel će poskupjeti za 22 centa pa će spremnik od 50 litara biti skuplji 11 eura nego sada.

Najveće poskupljenje najavljeno je za plavi dizel, koji će biti 24 centa skuplji po litri.

Novi izračuni su za jedan do dva centa veći od prethodnih procjena koje su objavljene u četvrtak. Još uvijek se čeka odluka Vlade o eventualnoj intervenciji u cijene, a bit će poznata nakon sjednice u ponedjeljak.

Teme
benzin i dizel cijene goriva odluka vlade poskupljenje goriva vladina intervencija

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