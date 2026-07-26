"pravni okvir"
Izrael kaže da će, nakon 19 godina, ukinuti blokadu na humanitarnu pomoć za Gazu
Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za tu enklavu, rekao je izraelski dužnosnik u nedjelju, dan prije putovanja premijera Benjamina Netanyahua u Washington.
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Netanyahuov sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio pravni okvir kojim bi se omogućio ulazak snaga u Gazu, rekao je dužnosnik.
Premijer bi trebao otputovati u Washington u ponedjeljak, a očekuje se da će se u utorak sastati s Trumpom.
Dužnosnik je rekao da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz "prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka", koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskom kontrolom.
Svakom kontingentu bit će potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još nije jasno kada će se snage rasporediti. Velik dio Gaze u ruševinama je nakon dvogodišnjeg izraelskog genocidnog rata koji je počeo napadima Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.
Izraelska blokada Gaze, što se može smatrati kršenjem međunarodnog prava i ratnim zločinom, traje od 2009., ali intenzivirala se od listopada 2023.
Nakon što je u listopadu postignut sporazum o prekidu vatre, Trump je iznio mirovni plan za Gazu koji predviđa više humanitarne pomoći, civilnu tehnokratsku upravu predvođenu Palestincima, povlačenje izraelskih snaga, a Hamas bi trebao položiti oružje.
No, plan je zastao, a skupina tehnokrata, poznata kao Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG), i dalje nije u Gazi.
Izrael de facto kontrolira procijenjenih 64 posto Gaze, dok gotovo svih 2 milijuna stanovnika živi na djeliću zemlje na obali pod kontrolom Hamasa. Stanovništvo uglavnom živi u improviziranim šatorima ili oštećenim zgradama, u teškim uvjetima, ističe Reuters.
Otad Hamas odbija razoružati se, a Izrael je rekao da će i proširiti svoje područje kontrole u Gazi na 70 posto enklave, nastavljajući gotovo svakodnevne vojne napade, ali u manjem opsegu.
Prema Trumpovu planu osnovan je Odbor za mir kao krovno međunarodno tijelo odgovorno za provedbu mirovnog okvira. To bi tijelo trebalo nadgledati sigurnosne snage, između ostalih funkcija.
Odbor planira pilot projekt humanitarne zone za stanovnike Gaze kako bi se plan američkog predsjednika maknuo s mrtve točke, rekao je dužnosnik odbora ovog mjeseca.
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