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kraj potjere

Ubijen osumnjičeni za napad na berlinski Pride, policija: "Napao je policajce hladnim oružjem"

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N1 Info , Hina
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26. srp. 2026. 19:17
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20:34
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AFP
HANNES P. ALBERT/AFP

Abdul Ballout, osumnjičeni za napad na berlinsku Povorku ponosa, ubijen je u okršaju s policijom u nedjelju poslijepodne u predgrađu glavnog njemačkog grada.

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Dvadesetjednogodišnji Ballout, koji je osumnjičen da se u subotu navečer dok je trajala proslava Cristopher Street Day-a zaletio kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba, ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije, priopćilo je Berlinski senat.

Kako javljaju mediji, Ballout se skrivao u zapadnoj berlinskoj četvrti Spandau.

Prilikom dolaska policije otvorio je vatru, a snage reda su uzvratile i tom prilikom ga usmrtile.

Ballout, njemački državljanin libanonskog porijekla, prije napada bio je poznat policiji kao pripadnik islamističke scene u Berlinu i već je jednom osuđivan zbog planiranje terorističkog napada.  

Za osumnjičenikom je od napada, koji se dogodio sinoć oko 22 sata po lokalnom vremenu, bila pokrenuta opsežna potraga u kojoj su sudjelovale stotine policajaca.

Berlinska policija objavila je dodatne pojedinosti o okolnostima u kojima je osumnjičenik ubijen oko 18 sati po lokalnom vremenu.

„Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičenik je krenuo prema našim policijskim službenicima s hladnim oružjem, nakon čega su policajci uporabili vatreno oružje“, rekao je glasnogovornik policije u videosnimci objavljenoj na društvenoj mreži X.

Unatoč pokušajima pripadnika berlinske vatrogasne službe da ga reanimiraju, osumnjičenik je preminuo na mjestu događaja, dodao je glasnogovornik.

Berlinska policija objavila je dodatne pojedinosti o okolnostima u kojima je osumnjičenik ubijen oko 18 sati po lokalnom vremenu.

„Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičenik je nasrnuo na naše policijske službenike s hladnim oružjem, nakon čega su policajci uporabili vatreno oružje“, rekao je glasnogovornik policije u videosnimci objavljenoj na društvenoj mreži X.

Unatoč pokušajima pripadnika berlinske vatrogasne službe da ga reanimiraju, osumnjičenik je preminuo na mjestu događaja, dodao je glasnogovornik.

Teme
berlin hladno oružje policijska akcija smrt osumnjičenika vatreno oružje

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