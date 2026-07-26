kraj potjere
Ubijen osumnjičeni za napad na berlinski Pride, policija: "Napao je policajce hladnim oružjem"
Abdul Ballout, osumnjičeni za napad na berlinsku Povorku ponosa, ubijen je u okršaju s policijom u nedjelju poslijepodne u predgrađu glavnog njemačkog grada.
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Dvadesetjednogodišnji Ballout, koji je osumnjičen da se u subotu navečer dok je trajala proslava Cristopher Street Day-a zaletio kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba, ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije, priopćilo je Berlinski senat.
Kako javljaju mediji, Ballout se skrivao u zapadnoj berlinskoj četvrti Spandau.
Prilikom dolaska policije otvorio je vatru, a snage reda su uzvratile i tom prilikom ga usmrtile.
Ballout, njemački državljanin libanonskog porijekla, prije napada bio je poznat policiji kao pripadnik islamističke scene u Berlinu i već je jednom osuđivan zbog planiranje terorističkog napada.
Za osumnjičenikom je od napada, koji se dogodio sinoć oko 22 sata po lokalnom vremenu, bila pokrenuta opsežna potraga u kojoj su sudjelovale stotine policajaca.
Berlinska policija objavila je dodatne pojedinosti o okolnostima u kojima je osumnjičenik ubijen oko 18 sati po lokalnom vremenu.
„Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičenik je krenuo prema našim policijskim službenicima s hladnim oružjem, nakon čega su policajci uporabili vatreno oružje“, rekao je glasnogovornik policije u videosnimci objavljenoj na društvenoj mreži X.
Unatoč pokušajima pripadnika berlinske vatrogasne službe da ga reanimiraju, osumnjičenik je preminuo na mjestu događaja, dodao je glasnogovornik.
Berlinska policija objavila je dodatne pojedinosti o okolnostima u kojima je osumnjičenik ubijen oko 18 sati po lokalnom vremenu.
„Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičenik je nasrnuo na naše policijske službenike s hladnim oružjem, nakon čega su policajci uporabili vatreno oružje“, rekao je glasnogovornik policije u videosnimci objavljenoj na društvenoj mreži X.
Unatoč pokušajima pripadnika berlinske vatrogasne službe da ga reanimiraju, osumnjičenik je preminuo na mjestu događaja, dodao je glasnogovornik.
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