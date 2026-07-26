Ubijen osumnjičeni za napad na berlinski Pride, policija: "Napao je policajce hladnim oružjem"

Dvadesetjednogodišnji Ballout, koji je osumnjičen da se u subotu navečer dok je trajala proslava Cristopher Street Day-a zaletio kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba, ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije, priopćilo je Berlinski senat.