Izraelsko iživljavanje na Zapadnoj obali: "Kolektivno kažnjavanje, napadi na bolnice, ratni zločini..."

„Viđeni su i u Huwari, u području Nablusa, gdje su pretukli jednog bolničara i jednog muškarca. O tome kruže videosnimke koje su snimili svjedoci. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca također je izvijestilo da je jedan njihov bolničar napadnut u Masafer Yatti, južno od Hebrona“, rekla je Odeh.