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Izraelsko iživljavanje na Zapadnoj obali: "Kolektivno kažnjavanje, napadi na bolnice, ratni zločini..."
Izraelska vojska pokrenula opsežnu operaciju na okupiranoj Zapadnoj obali, doseljenici pojačali napade na Palestince
Izraelska vojska pokrenula je opsežnu represivnu operaciju na okupiranoj Zapadnoj obali, upadajući u brojne gradove i sela te privodeći stotine Palestinaca, dok su se istodobno intenzivirali napadi židovskih doseljenika. Akcija je uslijedila nakon oružanog sukoba u selu pokraj Nablusa u kojem su poginula četvorica Palestinaca i dvojica izraelskih vojnika, piše Al Jazeera.
Premijer Benjamin Netanyahu naredio je „opsežnu vojnu operaciju” diljem Zapadne obale nakon pogibije vojnika, a akcije izraelskih snaga dodatno su pojačane u nedjelju. Istodobno su doseljenici postali još nasilniji, upadajući u palestinska sela, ispisujući grafite na zgradama i napadajući stanovnike.
Pokušaji paljenja dviju džamija
Doseljenici su pokušali zapaliti dvije džamije.
U novoizgrađenoj džamiji Al-Rahma u mjestu Qusra, jugoistočno od Nablusa, po zidovima su ispisali poruke poput „Židovska osveta”, rekao je Abdel Azim Wadi, predsjednik mjesnog vijeća Qusre. Videosnimke koje je verificirala Al Jazeera prikazuju kako džamiju zahvaća požar.
Druga meta podmetnutog požara bila je džamija u selu Kour, južno od Tulkarema. Član mjesnog vijeća Farid Jiyousi rekao je da su trojica doseljenika u zoru pokušala zapaliti džamiju, no vjernici su uspjeli ugasiti vatru prije nego što se proširila na glavni dio objekta.
Napadi diljem Zapadne obale
Iz Ramallaha novinarka Al Jazeere Nour Odeh izvijestila je da su izraelske snage izvršile raciju u četvrti Rafidija pokraj Nablusa.
„Viđeni su i u Huwari, u području Nablusa, gdje su pretukli jednog bolničara i jednog muškarca. O tome kruže videosnimke koje su snimili svjedoci. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca također je izvijestilo da je jedan njihov bolničar napadnut u Masafer Yatti, južno od Hebrona“, rekla je Odeh.
„Dakle, tijekom noći racije su provedene diljem okupirane Zapadne obale.“
Odvojeno od toga, palestinska novinska agencija Wafa izvijestila je da je u selu Tal, gdje je došlo do sukoba koji je potaknuo represivnu operaciju, uhićeno 30 osoba. Još 14 osoba uhićeno je u Ramallahu, pet u Jeninu, osam u Hebronu, tri u Betlehemu i šest u Tulkaremu.
Wafa također navodi da su izraelske snage pokrenule veliku vojnu operaciju u gradu Jeninu i nizu mjesta u istoimenoj pokrajini, uključujući Zababdeh, Faqquu, Yabad, Burqin, Jalbun, Qabatiyu, Jalqamus, Silat al-Harithiyu, al-Yamoun, Kafr Dan, Deir Abu Daif i Zububu.
Izraelska javna televizija Kan izvijestila je da su izraelske snage uvele stroga prometna ograničenja i uspostavile brojne kontrolne točke na glavnim cestama i ulazima u sela diljem okupirane Zapadne obale.
Sukob u selu Tal
Oružani sukob koji je poslužio kao povod za novu vojnu operaciju dogodio se u petak u selu Tal, jugozapadno od Nablusa.
Dvije strane iznose različite verzije događaja koji su doveli do sukoba. Međutim, videosnimke potvrđuju iskaze stanovnika sela prema kojima je skupina od dvadesetak izraelskih doseljenika, od kojih su mnogi bili naoružani puškama, došla u Tal s namjerom izazivanja nasilja.
Stanovnici sela izašli su iz svojih kuća kako bi ih zaustavili, a kada su napetosti eskalirale, stigli su izraelski vojnici. Jedan od mještana oteo je oružje jednom doseljeniku, nakon čega je izbio oružani obračun.
Glasnogovornica izraelske vojske, potpukovnica Ella Waweya, izjavila je u nedjelju da izraelske snage pretražuju kuće stanovnika Tala za koje se sumnja da su sudjelovali u sukobu.
Kazala je da su kuće „pretražene u sklopu priprema za njihovo privremeno zatvaranje, kao početni korak koji prethodi njihovu rušenju“.
Izrael provodi politiku rušenja domova Palestinaca optuženih za smrtonosne napade, praksu koju organizacije za ljudska prava osuđuju kao oblik kolektivnog kažnjavanja kojim se krši međunarodno pravo.
„Doseljenici i vojnici djeluju zajedno“
Phyllis Bennis iz Instituta za političke studije izjavila je za Al Jazeeru da izraelski doseljenici ne snose odgovornost za zločine koje počine.
„Svjedočimo porastu izravnih ratnih zločina“, rekla je.
Dodala je kako je razlika koju Izrael pravi između doseljenika i vojnika umjetna.
„Neki od doseljenika ujedno su pripadnici izraelske vojske. Služe u pričuvnom sastavu. Vojska ih naoružava. Mnogi prolaze vojnu obuku. Svi koriste oružje koje isporučuju Sjedinjene Države. Zato ta razlika zapravo nije osobito važna. Sve ih podupire izraelska država“, rekla je.
„Ono čemu svjedočimo jest svjesna odluka da se počine ratni zločini. Vidimo kolektivno kažnjavanje. Vidimo napade na bolnice.“
Više od 1.180 ubijenih Palestinaca na Zapadnoj obali od listopada 2023.
Izraelske snage i doseljenici znatno su pojačali napade na okupiranoj Zapadnoj obali nakon 7. listopada 2023., kada je započeo Izraelov genocidni rat u Gazi.
Od tada je, prema palestinskim podacima, ubijeno najmanje 1.185 Palestinaca, među njima više od 250 djece. Ranjeno je najmanje 12.652 ljudi, dok je više od 24.000 Palestinaca privedeno.
Prema podacima zaključno s 1. srpnja 2026., u izraelskim zatvorima nalazi se 9.299 Palestinaca, od kojih se 3.244 drži u administrativnom pritvoru, odnosno bez podignute optužnice.
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