Mnogi vozači odmah gase ovu funkciju: Može li popularni gumb doista spasiti motor?

Povremeno isključivanje start-stop funkcije neće naštetiti automobilu, a nekim vozačima može biti ugodnije u vrlo sporim kolonama, pri manevriranju ili tijekom čestih zaustavljanja koja traju samo nekoliko sekundi. Ipak, nema čvrstih dokaza da bi ispravan tvornički sustav u pravilno održavanom automobilu trebalo stalno držati isključenim kako bi se spasio motor.