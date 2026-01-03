Koliko sirove nafte ima Venezuela i što američki napad znači za njene cijene?

Vrsta nafte kojom Venezuela raspolaže — teška, sumporasta sirova nafta — zahtijeva posebnu opremu i visoku razinu tehničke stručnosti za proizvodnju. Međunarodne naftne kompanije imaju sposobnost njezina vađenja i prerade, ali im je poslovanje u toj zemlji bilo ograničeno. Sjedinjene Američke Države, najveći svjetski proizvođač nafte, proizvode laganu, „slatku“ sirovu naftu, koja je dobra za proizvodnju benzina, ali ne i za mnogo drugih proizvoda. Teška, sumporasta nafta poput one iz Venezuele ključna je za određene proizvode koji nastaju u procesu rafiniranja, uključujući dizel, asfalt te goriva za tvornice i drugu tešku opremu. Dizel je diljem svijeta u oskudici — dobrim dijelom zbog sankcija na venezuelansku naftu.