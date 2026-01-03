Zašto je Trump napao Venezuelu i zarobio Madura?

Trump okrivljuje Nicolása Madura za dolazak stotina tisuća venezuelanskih migranata u Sjedinjene Američke Države.
Oni su dio od gotovo osam milijuna Venezuelanaca za koje se procjenjuje da su pobjegli od gospodarske krize i represije u zemlji od 2013. godine.
Bez iznošenja dokaza, Trump je optužio Madura da je "ispraznio svoje zatvore i ludnice“ te da je njihove štićenike "prisilio“ na migraciju u SAD.
Trump se također usredotočio na borbu protiv priljeva droge – osobito fentanila i kokaina – u Sjedinjene Američke Države, piše BBC.
Dvije venezuelanske kriminalne skupine – Tren de Aragua i Cartel de los Soles – proglasio je stranim terorističkim organizacijama (FTO) te je ustvrdio da potonju vodi sam Maduro.
Analitičari su upozorili da Cartel de los Soles nije hijerarhijska skupina, već pojam kojim se opisuju korumpirani dužnosnici koji su omogućili tranzit kokaina kroz Venezuelu.
Trump je također udvostručio nagradu za informacije koje bi dovele do Madurova uhićenja te je najavio da će Madurovu vladu proglasiti stranom terorističkom organizacijom.
Maduro je odlučno zanijekao da je vođa narkokartela te je optužio SAD da koristi svoj "rat protiv droge“ kao izgovor kako bi ga svrgnuo i domogao se golemih venezuelanskih naftnih rezervi.
Zatrpava li Venezuela SAD drogom?
Stručnjaci za borbu protiv narkotika kažu da je Venezuela relativno malen akter u globalnoj trgovini drogom te da uglavnom služi kao tranzitna zemlja kroz koju se krijumčare droge proizvedene drugdje.
Susjedna Kolumbija najveći je svjetski proizvođač kokaina, ali se smatra da većina te droge u SAD ulazi drugim rutama, a ne preko Venezuele.
Prema izvješću američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) iz 2020. godine, procjenjuje se da gotovo tri četvrtine kokaina koji stiže u SAD dolazi preko Tihog oceana, dok samo mali postotak dolazi brzim brodovima preko Kariba.
Dok su se većina ranijih američkih udara odvijala na Karibima, noviji su se više usredotočili na Tihi ocean.
U rujnu je Trump američkim vojnim zapovjednicima rekao da su ciljani brodovi "nakrcani vrećama bijelog praha, uglavnom fentanila, ali i drugih droga“.
Fentanil je sintetska droga koja je 50 puta jača od heroina i postala je glavna droga odgovorna za smrtne slučajeve od predoziranja opioidima u SAD-u.
Dana 15. prosinca Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom je fentanil proglasio "oružjem masovnog uništenja“, tvrdeći da je "bliži kemijskom oružju nego narkotiku“.
Međutim, fentanil se uglavnom proizvodi u Meksiku i u SAD gotovo isključivo dolazi kopnenim putem preko južne granice.
Venezuela se ne spominje kao zemlja podrijetla fentanila krijumčarenog u SAD u Nacionalnoj procjeni prijetnje drogama DEA-e za 2025. godinu.
Koliko nafte Venezuela izvozi i tko je kupuje?
Maduro već dugo optužuje Trumpovu administraciju da ga pokušava svrgnuti kako bi SAD preuzeo kontrolu nad venezuelanskim naftnim bogatstvom, pozivajući se na Trumpovu izjavu nakon što su SAD zaplijenile prvi naftni tanker ispred venezuelanske obale.
Na pitanje novinara što će se dogoditi s tankerom i njegovim teretom, Trump je rekao: "Pretpostavljam da ćemo zadržati naftu.“
Međutim, američki su dužnosnici ranije odbacili optužbe Venezuele da su potezi protiv Madurove vlade pokušaj osiguravanja pristupa neiskorištenim naftnim rezervama zemlje.
Venezuela ima najveće dokazane rezerve sirove nafte na svijetu, a prihodi od naftnog sektora financiraju više od polovice državnog proračuna.
Ipak, njezin je izvoz pogođen sankcijama, nedostatkom ulaganja i lošim upravljanjem u državnoj naftnoj kompaniji Venezuele.
Prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA), Venezuela je 2023. godine proizvodila tek 0,8 % svjetske sirove nafte.
Trenutačno izvozi oko 900.000 barela dnevno, a Kina je daleko njezin najveći kupac.
