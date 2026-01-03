Hrvatica iz Venezuele: "Posvuda je tišina puna tenzije. Ne čuje se niti buka susjeda"

Ona je članica lokalne udruge za kulturu "Hrvatske dame", a svaka dva tjedna se okupljaju na pjevanju i plesovima. Krizmanić Zorn je i članica CroActivasa, mreže od 850 hrvatskih žena u Latinskoj Americi, koje sudjeluju u raznim radionicama. Kaže da su u posljednje četiri godine hrvatske društvene aktivnosti pojačane u Venezueli.