Njemački obrambeni div postao većinski vlasnik hrvatskog lidera u vojnoj industriji

"Ne mijenja se ništa što se tiče uprave i menadžmenta u samoj kompaniji, a ništa se ne mijenja ni oko zaposlenika, osim rasta u vrlo bliskoj budućnosti. Taj rast će ovisiti o onome što će se proizvoditi ovdje", rekao je Petek, koji očekuje drastičan rast proizvodnje u idućem razdoblju. Najavio je da će se u budućnosti povećavati i kapaciteti i broj zaposlenih, a naglasio je i da neće biti niti preseljenja iz Hrvatske odnosno Zagreba niti smanjivanja proizvodnje.