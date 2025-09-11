Veliki posao za DOK-ING u Seulu: "Potvrdili smo da Hrvatska može konkurirati na svjetskoj sceni"

"Kao što smo i najavili tijekom Seulskog obrambenog dijaloga i u razgovoru s ministrom nacionalne obrane Republike Koreje, želimo osnažiti hrvatsko-korejske odnose te posebno potaknuti i ojačati suradnju obrambenih industrija. Republika Koreja ima velike potencijale za razvoj i suradnju s Hrvatskom, a upravo je danas tvrtka DOK-ING potpisala s korejskom tvrtkom LIG Nex1 sporazum o suradnji na razvoju novih besposadnih sustava koje će dvije tvrtke razvijati u budućnosti. O mogućim novim suradnjama i sporazumima uskoro ćemo razgovarati i na drugim razinama", istaknuo je Anušić.