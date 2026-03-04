Milanović: Započeo je postupak povlačenja vojnika iz Iraka i Libanona

Načelnik Glavnog stožera OSRH započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz Iraka i Libanona vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima, izvijestio je Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića.
- "Odluka Predsjednika Republike je izvršna, a za provedbu Odluke zadužen je načelnik Glavnog stožera OSRH;
- Načelnik Glavnog stožera OSRH postupio je u skladu s Odlukom Predsjednika Republike, započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima te o svemu redovito izvještava Predsjednika Republike;
- Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena;
- Odluku o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu Predsjednik Republike donio je sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, a Odluka je utemeljena na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici.
- Kao i do sada, Predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone", stoiji u priopćenju Ureda predsjednika Zorana Milanovića.
prije 42 min.
prije 6 min.
