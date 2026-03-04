Oglas

iz ureda predsjednika

Milanović: Započeo je postupak povlačenja vojnika iz Iraka i Libanona

author
N1 Info
|
04. ožu. 2026. 14:25
Zoran Milanović
Marko Lukunic/PIXSELL

Načelnik Glavnog stožera OSRH započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz Iraka i Libanona vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima, izvijestio je Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića.

  1. "Odluka Predsjednika Republike je izvršna, a za provedbu Odluke zadužen je načelnik Glavnog stožera OSRH;
  2. Načelnik Glavnog stožera OSRH postupio je u skladu s Odlukom Predsjednika Republike, započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima te o svemu redovito izvještava Predsjednika Republike;
  3. Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena;
  4. Odluku o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu Predsjednik Republike donio je sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, a Odluka je utemeljena na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici.
  5. Kao i do sada, Predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone", stoiji u priopćenju Ureda predsjednika Zorana Milanovića.

Zoran Milanović

