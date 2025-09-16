Vodeći njemački i jedan od najvećih europskih proizvođača oružja, Rheinmetall, kupuje pomorski sektor tvrtke Lürssen koja posluje i u Hrvatskoj. Time će moći razvijati korvete s vlastitim naoružanjem, a najveća njemačka brodograđevna tvrtka će se nastaviti baviti civilnim jahtama
Najveći njemački proizvođač naoružanja Rheinmetall kupuje pomorski sektor tvrtke Lürssen, koji se krije pod kraticom NVL.
U to spadaju četiri brodogradilišta u Njemačkoj, ali i lokacije u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj te u Luci Rijeka, javlja DW.
NVL inače zapošljava oko 40.000 ljudi na 174 lokacije diljem svijeta. Lanjski prihod te tvrtke je lani iznosio oko milijardu eura, a vrijednost trenutnih narudžbi iznosi oko sedam milijuna eura, ponajprije zahvaljujući poslovima za njemačku mornaricu, ali i druge zemlje.
Obje tvrtke su se dogovorile da neće objaviti kupoprodajnu cijenu. Kupnju mora odobriti njemačka antimonopolska komisija, a uprave obiju tvrtki očekuju da bi posao trebao biti gotov početkom sljedeće godine.
Proširenje na pomorski sektor
Kupnjom brodogradilišta, Rheinmetall želi proširiti svoje poslovanje i na pomorski sektor, s obzirom na to da su dosad proizvodili samo brodske topove i laserske module. NVL pretežno proizvodi korvete, što bi moglo biti zanimljivo u kontekstu domaće brodogradnje.
Ministar obrane Ivan Anušić prije nekoliko je mjeseci, navodeći mogućnosti razvoja obrambene industrije u Hrvatskoj, a sve u okviru nove europske obrambene strategije, istaknuo da imamo potencijal za proizvodnju korveta.
"U budućnosti ćemo biti relevantan akter na kopnu, na vodi, u zraku i u svemiru. Rheinmetall se time razvija u sistemsku tvrtku koja obuhvaća sve domene", izjavio je direktor Rheinmetalla, Armin Papperger.
Pogoršana sigurnosna situacija
Moguće je da bi Lürssenove korvete ubuduće mogle biti opremljene Rheinmetallovim naoružanjem, koje je razvijeno u suradnji s američkom koncernom Lockheed Martin.
Lürssen je odlučio prodati mornarički dio svog poslovanja zbog pogoršane sigurnosne situacije u Europi, odnosno osiguravanja što brže borbene spremnosti Njemačke. Tako će ova kompanija ubuduće graditi samo civilne megajahte.
