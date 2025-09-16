Oglas

s vlastitim naoružanjem

Njemački div Rheinmetall postaje vlasnik pogona u Rijeci: Hoćemo li proizvoditi korvete?

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 15:09
korveta
Pexels / Ilustracija

Vodeći njemački i jedan od najvećih europskih proizvođača oružja, Rheinmetall, kupuje pomorski sektor tvrtke Lürssen koja posluje i u Hrvatskoj. Time će moći razvijati korvete s vlastitim naoružanjem, a najveća njemačka brodograđevna tvrtka će se nastaviti baviti civilnim jahtama

Oglas

Najveći njemački proizvođač naoružanja Rheinmetall kupuje pomorski sektor tvrtke Lürssen, koji se krije pod kraticom NVL.

U to spadaju četiri brodogradilišta u Njemačkoj, ali i lokacije u Egiptu, Brunejima, Bugarskoj te u Luci Rijeka, javlja DW.

NVL inače zapošljava oko 40.000 ljudi na 174 lokacije diljem svijeta. Lanjski prihod te tvrtke je lani iznosio oko milijardu eura, a vrijednost trenutnih narudžbi iznosi oko sedam milijuna eura, ponajprije zahvaljujući poslovima za njemačku mornaricu, ali i druge zemlje.

Obje tvrtke su se dogovorile da neće objaviti kupoprodajnu cijenu. Kupnju mora odobriti njemačka antimonopolska komisija, a uprave obiju tvrtki očekuju da bi posao trebao biti gotov početkom sljedeće godine.

Proširenje na pomorski sektor

Kupnjom brodogradilišta, Rheinmetall želi proširiti svoje poslovanje i na pomorski sektor, s obzirom na to da su dosad proizvodili samo brodske topove i laserske module. NVL pretežno proizvodi korvete, što bi moglo biti zanimljivo u kontekstu domaće brodogradnje.

Ministar obrane Ivan Anušić prije nekoliko je mjeseci, navodeći mogućnosti razvoja obrambene industrije u Hrvatskoj, a sve u okviru nove europske obrambene strategije, istaknuo da imamo potencijal za proizvodnju korveta.

"U budućnosti ćemo biti relevantan akter na kopnu, na vodi, u zraku i u svemiru. Rheinmetall se time razvija u sistemsku tvrtku koja obuhvaća sve domene", izjavio je direktor Rheinmetalla, Armin Papperger.

Pogoršana sigurnosna situacija

Moguće je da bi Lürssenove korvete ubuduće mogle biti opremljene Rheinmetallovim naoružanjem, koje je razvijeno u suradnji s američkom koncernom Lockheed Martin.

Lürssen je odlučio prodati mornarički dio svog poslovanja zbog pogoršane sigurnosne situacije u Europi, odnosno osiguravanja što brže borbene spremnosti Njemačke. Tako će ova kompanija ubuduće graditi samo civilne megajahte. 

Teme
Lürssen ivan anušić korvete lockheed martin luka rijeka obrambena strategija hrvatske rheinmetall

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ