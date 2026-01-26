Ovo je imovinska kartica Tomislava Ćorića

Tomislav Ćorić, koji se nakon tri i pol godine na mjestu viceguvernera Hrvatske narodne banke ponovno vraća u Vladu, na mjesto ministra financija, u najnovijoj imovinskoj kartici prijavio je znatno drukčiju strukturu imovine nego u vrijeme kada je 2022. odlazio s ministarske dužnosti.
Prema godišnjoj imovinskoj kartici predanoj 22. siječnja 2026., Ćorić danas ima stan u Zagrebu, veću štednju nego ranije te više financijskih obveza, dok u odnosu na raniju prijavu više nema kuću niti automobil u vlasništvu bračnog druga, budući da se u međuvremenu razveo, piše Index.
Primao više od 7400 eura neto mjesečno
Kao viceguverner Hrvatske narodne banke, Ćorić prima neto plaću od 7433,70 eura mjesečno, uz bruto iznos od 12.210,89 eura.
Uz redovitu plaću, prijavio je i dodatne godišnje prihode u neto iznosu od 19.968,53 eura, ostvarene od nesamostalnog rada. U napomeni je naveo da ti prihodi uključuju i primitke u naravi, poput korištenja službenog automobila i parkinga te naknade troškova po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja.
U imovinskoj kartici iz svibnja 2022., predanoj nakon prestanka ministarske dužnosti, njegova je neto plaća iznosila 17.581,74 kune mjesečno.
Nekretnine: kuća zamijenjena stanom u centru Zagreba
Najveća promjena odnosi se na nekretnine.
U imovinskoj kartici iz 2022. Ćorić je prijavio kuću s okućnicom u Zagrebu, površine 206 četvornih metara, procijenjene tržišne vrijednosti 2.250.000 kuna. Nekretnina je bila u njegovu osobnom vlasništvu, stečena kupnjom i kreditnim zaduženjem.
U najnovijoj kartici ta kuća se više ne pojavljuje. Umjesto nje, Ćorić je prijavio stan u Zagrebu, u katastarskoj općini Centar, površine 80.44 četvorna metra, s procijenjenom tržišnom vrijednošću od 280.000 eura. Stan je u njegovu osobnom vlasništvu, vanknjižno, a stečen je kombinacijom primitaka od nesamostalnog rada, novčane pozajmice i bankarskog kredita.
Štednja gotovo utrostručena
Znatno se promijenilo i stanje štednje.
U 2022. godini prijavljena je štednja od ukupno 48.000 eura, od čega je 28.000 eura bilo u vlasništvu bračnog druga, a 20.000 eura u njegovu osobnom vlasništvu. Za dio osobne štednje navedeno je da potječe od dara oca nakon prodaje nekretnine u Pločama.
U najnovijoj imovinskoj kartici Ćorić je prijavio 65.000 eura štednje, u potpunosti u svom osobnom vlasništvu, stečenih od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.
Krediti i pozajmice: Više obveza nego ranije
Dok je 2022. imao dva dugoročna kredita u Zagrebačkoj banci – jedan stambeni u kunama s početnim iznosom od 1.022.000 kuna i jedan manji kredit u eurima – u 2026. prijavio je tri aktivne financijske obveze.
Riječ je o:
- pozajmici od 50.000 eura od fizičke osobe, Gorana Ćorića, s rokom otplate od pet godina i bez kamate
- kreditu Zagrebačke banke od 210.300 eura, podignutom 2025. godine, s rokom otplate od 144 mjeseca i mjesečnim anuitetom od 1460,42 eura
- starijem kreditu od 58.750 eura, podignutom 2003. godine, s mjesečnim anuitetom od 202,75 eura
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare