Ovo je imovinska kartica Tomislava Ćorića

Uz redovitu plaću, prijavio je i dodatne godišnje prihode u neto iznosu od 19.968,53 eura, ostvarene od nesamostalnog rada. U napomeni je naveo da ti prihodi uključuju i primitke u naravi, poput korištenja službenog automobila i parkinga te naknade troškova po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja.