Novi ministar financija bit će Tomislav Ćorić

U izjavi novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, Plenković je potvrdio da će na današnjoj sjednici stranačkih tijela, a potom i sutra na sastanku stranaka vladajuće koalicije, predložiti Tomislava Ćorića za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija, podsjetivši na to da je Ćorić već bio dio Vladina tima te da je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a.