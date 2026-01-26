Marko Primorac će na novom poslu zarađivati gotovo 30.000 eura

Marko Primorac rođen je 1984., a profesionalnu karijeru započeo je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlen od 2007., odmah nakon završetka studija. Tijekom godina obnašao je niz javnih i savjetničkih funkcija, među ostalim i kao savjetnik tadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, te je sudjelovao u radu više vladinih tijela. Bio je i član nadzornih odbora HEP-a i Hrvatske radiotelevizije, a na dužnosti ministra financija naslijedio je Zdravka Marića.