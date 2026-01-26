Marko Primorac će na novom poslu zarađivati gotovo 30.000 eura

Ministar financija Marko Primorac uskoro napušta hrvatsku Vladu jer preuzima dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke, jedne od ključnih financijskih institucija Europske unije. Riječ je o poziciji koja se rotira unutar skupine zemalja srednje Europe, u koju su uključene Hrvatska, Mađarska i Poljska, a prema tom dogovoru ovaj je mandat pripao Hrvatskoj.
Europska investicijska banka ima ukupno osam potpredsjednika, a njihova su primanja usklađena s plaćama najviših dužnosnika Europske komisije. Potpredsjednici EIB-a tako imaju jednaku plaću kao i potpredsjednici Europske komisije, koja iznosi oko 29.000 eura bruto mjesečno. Taj iznos, među ostalima, prima i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, prenosi Index.
U usporedbi s dosadašnjim primanjima, Primorac prelazi na znatno bolje plaćenu dužnost. Kao ministar financija njegova je bruto plaća iznosila 7472,96 eura, odnosno 4793,76 eura neto.
Europska investicijska banka sa sjedištem u Luksemburgu predstavlja financijsko krilo Europske unije i ujedno se smatra najvećom multilateralnom razvojnom bankom na svijetu. Ukupni upisani kapital EIB-a doseže 248,8 milijardi eura, a udjeli država članica određeni su prema njihovoj gospodarskoj snazi unutar Unije. Najveće udjele, svaki po 18,78 posto, drže Francuska, Italija i Njemačka, dok slijede Španjolska s 11,27 posto te Belgija i Nizozemska s po 5,21 posto.
Temeljna zadaća EIB-a je financiranje kapitalnih ulaganja koja pridonose razvoju i integraciji Europske unije. Banka odobrava zajmove za poticanje razvoja slabije razvijenih područja, izgradnju i modernizaciju infrastrukture, jačanje konkurentnosti europske industrije, projekte zaštite okoliša te ulaganja u obnovljive izvore energije.
Naslijedio je Zdravka Marića
Kada je riječ o Hrvatskoj, ulaganja EIB-a premašila su deset milijardi eura. Od tog iznosa oko osam milijardi eura odnosi se na izravno financiranje Europske investicijske banke, dok je dodatnih približno dvije milijarde eura plasirano putem Europskog investicijskog fonda.
Marko Primorac rođen je 1984., a profesionalnu karijeru započeo je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlen od 2007., odmah nakon završetka studija. Tijekom godina obnašao je niz javnih i savjetničkih funkcija, među ostalim i kao savjetnik tadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, te je sudjelovao u radu više vladinih tijela. Bio je i član nadzornih odbora HEP-a i Hrvatske radiotelevizije, a na dužnosti ministra financija naslijedio je Zdravka Marića.
