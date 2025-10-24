Plenković potvrdio: Minimalna plaća 1050 eura, uvode se kompenzacijske mjere

Posjetili su nas i prijatelji iz Australije, a danas se obilježava Dan UN-a, 80 godišnjica. Ovih dana je bio Berlinski proces, na kojem se raspravlalo kako ubrzati proces ulaska u EU. Tu je Hrvatska dala podršku EU. Bilo je i pitanje podrške Ukrajini, energetske neovisnosti, zelenih politika, ali i najvažnije za Hrvatsku, program priuštivog stanovanja, gdje smo mi i prije EU. Sve članice EU imaju problem s prirodnim priraštajem i tu nastojimo ne samo raspraviti, nego i dati mjere koje će biti svima korisne.