Plenković potvrdio: Minimalna plaća 1050 eura, uvode se kompenzacijske mjere
Vlada, između ostalog, donosi odluku o visini minimalne plaće za sljedeću godinu. Minimalma bruto plaća će biti 1050 eura, minimalna bruto satnica će biti 6,56 eura, a nastavljaju se kompenzacijske mjere za isplatu minimalnih plaća.
Vlada na svojoj sjednici donosi brojne odluke, no svakako je najvažnija od njih prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2026. godinu.
Podsjetimo, proteklih se dana vodila žučna rasprava o minimalnim plaćama. Naime, HUP je zatražio odgodu povećanja minimalca za 2026. godinu, sindikati su se pobunili, a ministar rada Marin Piletić i premijer Andrej Plenković su poručili kako će bruto minimalna plaća u sljedećoj godini iznositi 1050 eura.
No, prije donošenja ove važne odluke, premijer se osvrnuo na aktualna važna politička i društvena pitanja u zemlji i svijetu.
"Nakon tjedna kad smo imali rebalans proračuna i izvješće o radu Vlade, očekujemo glasanje o nizu zakonskih akata iz domene Ministarstva obrane.
U Portorožu je održan sastanak 9 mediteranskih zemalja, gdje smo s predsjednicom EK i jordanskim kraljem definirali obveze na Mediteranu. Hrvatska je preuzela predsjedanje organizacijom od Slovenije i sljedeći sastanaka će se održati 2026. u Hrvatskoj. Ovo je važno jer imamo povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu, piše tportal.
U Zagrebu je boravio i ciparski predsjednik jer Cipar od 1. siječnja preuzima predsjedanje. Glavna tema je bila daljnje korištenje višegodišnjeg financijskog okvira.
Vratio se brod LNG Hrvatska u kojem je ugrađen modul za uplinjavanje, tako da je kapacitet sad 6,1 milijun kubičnih metara plina. Time jačamo svoju energetsku situaciju, ali i općenito europsku strategiju.
Ovog tjedna je otvoren distributivni centar jabuka u Križu. Nastavljamo sa sličnim projektima, tako da omogućimo našim voćarima da skladište svoje voće i plasiraju ga na tržište kad je potrebno.
Bila je i potpredsjednica EIB-a. Imamo 10 milijardi eura investicija u zelene politike, razvoj poduzetništva i sve što je bitno za razvoj naše ekonomije.
Posjetili su nas i prijatelji iz Australije, a danas se obilježava Dan UN-a, 80 godišnjica. Ovih dana je bio Berlinski proces, na kojem se raspravlalo kako ubrzati proces ulaska u EU. Tu je Hrvatska dala podršku EU. Bilo je i pitanje podrške Ukrajini, energetske neovisnosti, zelenih politika, ali i najvažnije za Hrvatsku, program priuštivog stanovanja, gdje smo mi i prije EU. Sve članice EU imaju problem s prirodnim priraštajem i tu nastojimo ne samo raspraviti, nego i dati mjere koje će biti svima korisne.
Danas je važna točka odluka o visini iznosa minimalne plaće za 2026. godine. To je tema koja uvijek zaintrigira javnost. Temeljem zakona Vlada donosi odluku. Nekoliko napomena za bolje razumijevanje samog procesa.
Postoji jedno stručno povjerenstvo za analizu kretanja minimalne plaće, u njemu su profesori, stručnjaci, poslodavci, sindikati i svi drugi socijalni partneri te djelatnici Ministarstva financija i oni analiziraju sve pokazatelje. Mi smo uzeli u obzir sve primjedbe i smatramo da je primjeren iznos 1050 eura.
Od 2016. godine kad smo preuzeli vladu, pa do 2026. godine bruto iznos je porastao s 414ide za 153 posto gore i dolazi na 1050 eura, a u zadnje tri godine minimalna plaća raste za 50 posto, sa 700 na 1050 eura bruto.
Iznos plaće je procijenjen u realnim okvirima s obzirom na gospodarski rast, ukupni realni rast i rast ostalih plaća. Podaci DZS-a kazuju da je prosječna neto plaća iznosila 1446 eura. Uz minimalnu plaću od 970 eura bruto, dosegli smo 75,1 posto prosjeka iznosa minimalne plaće u EU. Ako uzmemo u obzir da će Hrvatski BDP po stanovniku biti na 78 posto prosječne razvijenosti u EU, po gospodarskom rastu i plaćama radimo ono što smo najavili - hvatanje koraka sa zemljama članicama koje su ušle u EU prije nas.
Uzeli smo u obzir primjedbe poslodavaca. Naravno da štitimo radnike, kako bi moglo dostojanstveno živjeti sa svojim plaćama. Štitimo i poslodavce kroz kompenzacijske mjere za tvrtke koje isplaćuju minimalac. To znači da tvrtkama dajemo tri mjeseca razliku od 970 do 1050 eura, kako bi one mogle isplaćivati plaću i razvijati se dalje.
Vidimo da je interes za te mjere manji od očekivanog, a to znači da te tvrtke mogu podnijeti isplatu većih plaća. Mi ćemo i dalje raditi na rastu plaća i mirovina.
Sinoć su Christine Lagarde i Carroll Donahuea su predstavili kako na razini Europe očekuju rast od jedan do dva posto, a kod nas će opet rast biti tri posto. Želim da kontekstualiziramo naš rast i razvoj i time
Podizanjem minimalca se automatizmom utječe i na studentsku satnicu. Ona je sada 6,06 eura i ona će zahvaljujući sredstvima iz državnog proračuna biti 6,56 eura. Vodimo računa o radnicima, poslodavcima, gospodarskom rastu, ali i studentima", poručio je Plenković.
