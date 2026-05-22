Oglas

Mohamed Yakub ⁠Janabi

Regionalni šef WHO-a: Nemamo cjepivo, bila bi velika pogreška podcijeniti ovu epidemiju

author
Hina
|
22. svi. 2026. 14:28
AFP
JOHN WESSELS/AFP

Bila bi pogreška podcijeniti rizik koji predstavlja epidemija ebole, rekao je u petak Reutersu regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Afriku, upozoravajući da bi samo jedan slučaj zaraze mogao proširiti virus izvan Demokratske Republike Kongo i Ugande.

Oglas

"Bila bi velika pogreška kada bismo to podcijenili, a naročito sa sojem virusa bundibugyo, za koji nemamo cjepivo", kazao je Mohamed Yakub ⁠Janabi u intervjuu u sjedištu WHO-a u Ženevi.

"Stoga bih zaista htio potaknuti sve da si međusobno pomažemo. Možemo ovo dovesti pod kontrolu", poručio je.

Dodao je da je epidemija ebole u Kongu privukla relativno malo svjetske pozornosti u usporedbi s ovomjesečnim izbijanjem zaraze hantavirusom, koja je pogodila putnike na luksuznom kruzeru iz 23 zemlje, uključujući velike sile.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
who dr kongo ebola epidemija ebole

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ