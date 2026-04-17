Oreščanin: Povećanje plaća bez produktivnosti vodi u rast javnog duga i inflacije

"Sindikati imaju legitimno pravo tražiti bilo što. O tome trebaju pregovarati sa svojim socijalnim partnerima. Kažu, mi želimo takvu plaću jer je to 3050 eura bruto plaća, no to je bez zdravstvenog osiguranja, iako bi ga trebali uračunati – jer je to prosječna bruto plaća u Europi. Ali nisu rekli – mi želimo da ukupna produktivnost hrvatskog gospodarstva bude kao u Europi. Po produktivnosti i bruto društvenom proizvodu, uz neka manja odstupanja, može se vezati godišnja bruto plaća zaposlenika u europskim gospodarstvima. Takav zahtjev s njihove strane je validan, ali pokazuje da ili ne razumiju uzročno-posljedičnu vezu između produktivnosti I veličine plaća, ili to svjesno zanemaruju."