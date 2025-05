Velike promjene u Njemačkoj: Kućanstvima prijeti šok zbog cijena energije

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Privatna kućanstva u Njemačkoj suočavaju se s velikom promjenom: od 1. siječnja 2027. i sektori zgradarstva i prometa bit će uključeni u europski sustav trgovanja emisijama.

Za potrošače koji se griju na plin ili loživo ulje te voze vozila s unutarnjim izgaranjem to će vrlo vjerojatno imati osjetne posljedice. Stručnjaci upozoravaju da bi cijena CO2 mogla porasti više nego dvostruko. No ankete pokazuju da malo tko to očekuje, prenosi Fenix magazin.

Očekuju se više cijene CO2: Realističan scenarij za kućanstvo s plinskim grijanjem

Trenutačno je cijena CO2 za sve emisije iz fosilnih goriva državom fiksirana i iznosi 55 eura po emitiranoj toni CO2 za poduzeća u sektoru zgradarstva i prometa. Planirana promjena 2027. godine definirana je pod stručnim nazivom EU-ETS 2 (Drugi sustav trgovanja emisijama). S EU-ETS 2 dolaze ključne promjene: cijena više neće biti državno određena, već će se formirati slobodno na tržištu kroz europski sustav trgovanja emisijskim certifikatima – ovisno o ponudi i potražnji.

Kolika će točno biti cijena još se ne zna, ali švedska tvrtka Aira, koja se bavi čistim energetskim tehnologijama, procjenjuje da bi mogla doseći i do 300 eura po toni, piše merkur.de

“Realističan scenarij za 2030. godinu – temeljen na cijeni CO2 od 200 do 300 eura po toni – za prosječnu obiteljsku kuću s plinskim grijanjem značio bi dodatne godišnje troškove do 1400 eura”, stoji u studiji ove tvrtke.

Mnogi ljudi ne poznaju novu cijenu CO2 – to je problem

Međutim, mnogi potrošači još se nisu suočili s ovim rizikom. Prema anketi, samo 5% ispitanika moglo je realno procijeniti godišnje dodatne troškove zbog CO2-cijena. Većina pretpostavlja znatno manje iznose: 23% očekuje manje od 500 eura, 33% između 500 i 800 eura, dok gotovo 20% uopće se ne usudi procijeniti trošak. Upravo ta nesigurnost ukazuje na ozbiljan nedostatak znanja o detaljima.

Prema studiji, oko trećine ispitanika rado bi reagiralo na očekivano poskupljenje, ali imaju osjećaj da to ne mogu – što upućuje na praktične, socijalne ili financijske prepreke. Osobito ljudi s nižim prihodima češće bi željeli nešto poduzeti, ali se osjećaju ograničenima.

Studiju o predodžbama građana o budućem CO2-cijenama provela je švedska tvrtka Aira u ožujku. U reprezentativnoj anketi sudjelovalo je 1.000 ispitanika iz Njemačke. Prosječna dob bila je 41,5 godina.

Predsjednik ZEW-a: “Većina potrošača nije spremna na te cijene”

Slične zaključke donosi i Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). U razgovoru za IPPEN.MEDIA, predsjednik ZEW-a Achim Wambach u siječnju je prognozirao rast cijene CO2 do 200 eura po toni. Rekao je: “Za četveročlano kućanstvo koje se grije na plin, to znači oko 1.000 eura više godišnje za grijanje.”

Wambach je potvrdio da još uvijek postoji veliki stupanj neinformiranosti. “Većina potrošača nije spremna na te cijene”, rekao je. Zato je važno da se europski sustav trgovanja emisijama uvodi postupno, a da potrošači budu pravodobno informirani.

Ako cijena CO2 za fosilna goriva znatno poraste, Europska komisija može ograničeno intervenirati. Ima mogućnost izdavanja dodatnih emisijskih certifikata ako cijena tijekom dva uzastopna mjeseca premaši 45 eura po toni. No Wambach upozorava da ta mjera nije dovoljna. Dodatni certifikati mogu se izdati samo jednom godišnje, i to najviše 20 milijuna komada, dok će se od 2027. godine u opticaju nalaziti 1,2 milijarde certifikata – što je daleko od dovoljnog utjecaja.

Prvi dobavljači toplinske energije već pripremaju korisnike na kraj opskrbe plinom. Jedan njemački grad, primjerice, već je najavio da će ukinuti plinsku mrežu do 2035. godine.

